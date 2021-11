¿De espaldas a Catar? La Selección Colombia deberá mejorar su fútbol para ir al Mundial

Después de cinco partidos sin ganar y sin marcar un solo gol, cualquier equipo estaría en el sótano de la tabla de posiciones. Colombia no, porque en estas irregulares eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar, donde ya están clasificadas Brasil y Argentina, las demás selecciones han jugado para el conjunto tricolor.



El técnico Reinaldo Rueda y sus jugadores amanecieron este miércoles en la cuarta casilla de la tabla con 17 puntos, es decir, en el último puesto de la zona de clasificación directa, mientras que el cupo de repechaje intercontinental es ahora para un resucitado Perú, con las mismas unidades de los colombianos, pero con peor diferencia de gol: -5 contra -1.



A falta de cuatro fechas del clasificatorio suramericano, Brasil y Argentina ya piensan en preparar su estrategia para competir en Catar.



Ecuador, que consiguió una trascendental victoria 0-2 en su visita a Chile, pisa fuerte en su camino al Mundial con 23 unidades en el tercer lugar. Y entre la cuarta casilla, que es de Colombia (17), y la novena, donde está Paraguay (13), solo hay cuatro puntos de diferencia.



En otras palabras, seis selecciones, incluidas Uruguay y Bolivia, se baten en una cerrada lucha por lograr el boleto para la cita mundialista y aún nada está escrito. Venezuela, colera de la tabla con 7 unidades, es la única que ya resignó sus posibilidades.

¿Le alcanzará a Colombia?

Más allá de la buena suerte que ha acompañado a una Selección Colombia sin fútbol y sin goles, y con el técnico Rueda y su pléyade de artilleros en el ‘ojo del huracán’, ¿le alcanzará al equipo cafetero para matricularse en el Mundial de Catar?



A Colombia le restan dos juegos como local contra Perú y Bolivia, y dos como visitante frente a Argentina y Venezuela. Es decir, hay 12 puntos en disputa y tiene 17.



Si obtuviera el pleno de la puntuación restante, la Selección haría 29 unidades y con esa cifra sería suficiente, porque sus escoltas en la tabla tendrán enfrentamientos entre sí. Si ganara los dos juegos de local que le quedan, llegaría solo a 23 puntos, lo que significa que tendría que conseguir una victoria por fuera para sumar 26 y dar la pelea, y sería más probable que lo hiciera contra Venezuela que frente a Argentina. En cualquier caso, deberá buscar puntos en territorio ajeno.



Rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, el cuarto clasificado fue Argentina con 28 puntos y el repechaje quedó en manos de Uruguay, con 24. Para Brasil 2014, Ecuador se clasificó cuarta con 25, las mismas unidades de los uruguayos, que nuevamente debieron jugar la repesca intercontinental. Y para Rusia 2018, a Colombia le fueron suficientes 27 puntos en el cuarto lugar, en tanto que Perú jugó el repechaje con 26.

¿Cómo llegar sin fútbol y sin goles?

Cinco partidos sin ganar —cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0— asustan a cualquiera y no ofrecen un panorama alentador hacia el futuro.

Sin embargo, en el seno de la Selección Colombia hay optimismo.



“Contento por regresar. Muchas cosas por corregir y seguiremos luchando con fe. La oportunidad de ir al Mundial sigue viva”, escribió el creativo James Rodríguez en su cuenta de Twitter, tras finalizar el partido del martes pasado (0-0) contra Paraguay.



Ante los guaraníes, la Tricolor tuvo una inmejorable oportunidad de acallar las críticas por la falta de fútbol y de gol, y, al tiempo, afianzarse en la ruta hacia Catar, pero no fue posible.



“Ahora hay que pensar en los cuatro partidos que nos faltan. Seguimos trabajando, dependemos de nosotros”, dijo el arquero y capitán David Ospina, quien agregó, con respecto a la falta de gol, que “contamos con grandes goleadores a los que hay que seguirles dando confianza, nos ha faltado esa fortuna, pero hay que continuar intentándolo para lograr ese gran objetivo de llevar a nuestro país al Mundial”.



El técnico Rueda consideró que la Selección necesita un gol “que nos permita liberarnos de esa ansiedad que sentimos”.

¿Qué dicen los analistas?

Para el periodista Iván Mejía Álvarez, “la triste verdad es que no tenemos ropita para ir a la fiesta. Qué poquito fútbol, qué carencia de ideas, ausencia de liderazgo y manejo. Todos haciendo el trabajo, menos nosotros. Decepcionante”.



Su colega Paulo César Cortés está de acuerdo con Mejía y expone: “Es evidente la forma en que el equipo colombiano decreció individualmente. Cuando no hay tiempo para trabajar, el talento manda. Con lo que hay, no alcanza y quedar fuera del Mundial sería normal”.



Por su parte, el exarquero Faryd Mondragón, mundialista con Colombia y hoy analista de Win Sports, afirma: “Estamos convencidos de que Colombia va a ir al Mundial, infortunadamente más por incompetencia del contrario que por virtudes nuestras”.



Pese al empate con Paraguay, Mondragón considera que “Colombia les va a ganar a Perú y Bolivia de local. Este resultado nos obliga a ir a puntuar a Venezuela, pero más allá del deseo, las ganas, el patriotismo y de todo el respaldo que tenemos con la Selección y Reinaldo, el técnico va a tener que dar un giro de timón importante”.



Para el periodista Esteban Jaramillo, la opción de ir a Catar “está viva, pero se afecta el optimismo, que se hace nervioso y estresante, y da paso a la desconfianza. No hay juego, no hay goles, y sin ellos no hay felicidad”.



Colombia enfrentará en enero del 2022 a Perú, un rival directo que resucitó de las cenizas y vendrá a Barranquilla en busca de más oxígeno. Rueda y sus jugadores no podrán dejar escapar el que a ellos les queda.

Estas son las fechas 15 y 16 del torneo clasificatorio

Jueves 27 de enero del 2022:

Chile Vs. Argentina, Colombia Vs Perú, Ecuador Vs. Brasil, Paraguay Vs.

Uruguay y Venezuela Vs. Bolivia.



Martes 1 de febrero del 2022:

Argentina Vs. Colombia, Bolivia Vs. Chile, Brasil Vs. Paraguay, Perú Vs. Ecuador y Uruguay Vs. Venezuela.