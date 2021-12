Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández tuvieron acción en la Premier League

El Tottenham no pasó del empate 1-1 en su visita al Southampton, que jugó más de la mitad del partido con diez jugadores, este martes en el inicio de la 20ª jornada de la Premier League.



El Southampton (13º) se adelantó en el minuto 25 con un tanto de James Ward-Prowse, pero en el 39 se quedó con diez por la expulsión de Mohammed Salisu.



Los 'Spurs' igualaron en el 41, con un penal transformado por Harry Kane.



Pese a un claro dominio, el equipo londinense no pudo aprovechar su superioridad numérica para llevarse la victoria.



El Tottenham es sexto en la clasificación, con 30 puntos, ahora uno menos que el West Ham (31 puntos), que sube al quinto puesto con su triunfo por 4-1 en el terreno del Watford (17º).



El West Ham, que había logrado apenas un punto en sus tres partidos anteriores, comenzó perdiendo, por un gol de Emmanuel Bonaventure Denis (minuto 5).



Los 'Hammers' pudieron luego remontar gracias a los tantos de Tomas Soucek (27), Saïd Benrahma (29), Mark Noble (58 de penal) y Nikola Vlasic (90+2).



El West Ham se pone provisionalmente a cuatro puntos de la zona de Liga de Campeones, cuyo límite marca el Arsenal (4º).



Sin su entrenador Patrick Vieira (positivo al covid-19), el Crystal Palace (9º) se impuso fácilmente ante el colista Norwich por 3-0.



La tanda de partidos del martes en la liga inglesa se completa con la visita del Liverpool (2º) al Leicester (11º).



Otros dos partidos estaban programados para el martes en la Premier League, pero fueron aplazados por casos de covid-19: Arsenal-Wolverhampton y Leeds-Aston Villa.



El fútbol inglés no es ajeno a la gran ola de contagios de coronavirus en el Reino Unido.



En total, 103 test a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los veinte clubes de la primera división inglesa entre el 20 y el 26 de diciembre dieron positivo, lo nunca visto desde el inicio de la pandemia.