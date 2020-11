¿Culpables? Señalan al entorno de Diego Maradona por su muerte y le gritan asesino a su abogado

Francisco Henao

A medida que pasan las horas y los argentinos siguen rindiéndole tributo a su máximo ídolo Diego Maradona, en medio de ese dolor son muchos los que buscan culpables de su prematuro deceso y apuntan con sus dedos acusadores al entorno del exastro del fútbol.



Este jueves, mientras los hinchas entraban a la Casa Rosada para darle el último adiós a Maradona, fueron varios los que cuestionaron al abogado del 10, Matías Morla, quien estaba presente en el velatorio y es señalado de ser una de las personas más cercanas al exjugador y de tomar las decisiones más importantes.



Frente al féretro de Maradona, a Morla le gritaron en repetidas ocasiones "asesino", lo que obligó a la intervención de las autoridades para retirar del recinto a los agresores.



Morla estuvo al lado del exjugador en los últimos años y era quien tomaba muchas de las decisiones que tenían que ver con la estrella mundial.



Esa situación generó un cortocircuito entre el abogado de Maradona y las hijas del 10, Giannina y Dalma, quienes acusaron al letrado de alejarlas de su papá.



Pero mientras a Morla lo señalaron en el mismo recinto donde se vela el cuerpo de la figura mundial, uno de los médicos que tuvo contacto con Maradona en los últimos años, Alfredo Cahe, denunció que a Diego no se le cuidó como debía ser.



"No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada. Tendría que haber tenido un médico permanentemente en la habitación. No sé si era una Clínica o un lugar de esparcimiento", disparó el galeno.



Lo cierto es que mientras muchos comienzan a dudar del entorno del 10, la indignación del mundo por la temprana partida de Maradona continúa, y la desazón de los argentinos es grande porque se les fue su máximo ídolo.