Cristiano Ronaldo se ausenta del entrenamiento del United y reaparecen rumores de su salida

Cristiano Ronaldo estuvo ausente este lunes en la reanudación de los entrenamientos de los internacionales del Manchester United por "razones familiares": no hacía falta más para relanzar las suposiciones sobre una eventual marcha del club de su estrella portuguesa.



Ronaldo, de 37 años, disputó la Liga de Campeones durante 19 temporadas seguidas. El jugador estaría muy decepcionado por el hecho de que el Manchester United no haya podido clasificarse para la próxima campaña en la máxima competición europea, habiendo terminado sexto de la Premier League en su última edición.



Pese a la llegada de un entrenador de renombre, el holandés Erik Ten Hag, procedente del Ajax de Ámsterdam, Ronaldo, según la prensa, no piensa que el MU pueda luchar al más alto nivel en un futuro inmediato.



En el crepúsculo de su carrera, el portugués, cinco veces Balón de Oro, al que le queda un año de contrato con los Red Devils, querría irse a un club clasificado a Champions, una competición en la que es el máximo goleador, para un último desafío.



Y si los dirigentes del Manchester United afirman de manera categórica que su jugador estrella no se vende, la prensa afirma que el agente del jugador, Jorge Mendes, habría tanteado el terreno con los dirigentes de Bayern Múnich y Chelsea.



Pese a una temporada en la que no brilló, el exjugador del Real Madrid y de la Juventus de Turín fue el máximo goleador del Manchester United con 24 goles.