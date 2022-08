Cristiano Ronaldo, entre un futuro ensombrecido y una suplencia engorrosa

Suplente, pero "no a la venta"; incómodo, aunque "con un papel en el futuro". El caso del portugués Cristiano Ronaldo continúa provocando debates alrededor del Manchester United, más aún tras la victoria de los Red Devils sin la participación de 'CR7' el lunes ante el Liverpool (2-1).



Con la entrada de la estrella portuguesa en el minuto 86, el 'ManU' logró su primer triunfo en la Premier League para alivio del técnico neerlandés Erik ten Hag, que estaba empezando a ser cuestionado tras perder ante el Brighton (2-1) y el Brentford (4-0).



Al dejar al quíntuple Balón de Oro en el banquillo al inicio del choque ante los Reds, Ten Hag se arriesgó, aunque al final dio sus frutos, al mismo tiempo que echaba más leña al fuego al debate sobre el futuro de un jugador cuyo comportamiento está generando polémica desde la pretemporada.



Con la máquina bien engrasada del trío formado por Marcus Rashford, Jadon Sancho (ambos goleadores) y Anthony Elanga el lunes, Ronaldo tendrá seguramente más dificultad de hacerse un hueco en el once titular a corto plazo, aunque el exentrenaor del Ajax lance mensajes apaciguadores.

- Brecha -

"No necesito mencionar a Harry Maguire (también suplente el lunes) y Ronaldo. Son jugadores increíbles que tendrán un papel en el futuro, también a corto plazo", aseguró Ten Hag, quien reveló que siempre le resulta difícil dejarlos fuera.



Estas declaraciones conciliadoras, sin embargo, esconden una verdadera brecha entre el jugador y su entrenador.



Ronaldo primero se perdió la gira de pretemporada del United por "motivos familiares" y, luego, anunció a sus dirigentes sus deseos de marcharse a otro equipo (si es posible a un club que dispute la Liga de Campeones, del que ostenta el récord goleador con 140 tantos).



Asimismo, Ronaldo provocó la ira de Ten Hag al abandonar antes del final de un partido de preparación ante el Rayo Vallecano en el que fue sustituido en el descanso.



De esta manera, no parece extraño que desde el inicio del campeonato, el portugués haya gozado de pocos minutos de juego. Ronaldo, de 37 años, solo ha jugado un partido completo durante la dolorosa derrota en Brentford, 37 minutos al comienzo contra el Brighton y 10 minutos ante el Liverpool.



El exjugador del Real Madrid y de la Juventus, terminó la pasada campaña como el máximo goleador del Manchester United -18 tantos en la Premier League-, pero su estrella se está apagando.



Además, muchos observadores en Inglaterra creen que el perfil y la edad de Ronaldo no son compatibles con el estilo de juego que pretende imprimir Ten Hag, quien exige presión constante y mucha intensidad.

- Encontrar un comprador -

Aunque el neerlandés relativiza la situación. "Creo que puede adaptarse. En toda su carrera lo ha hecho con varios entrenadores, en varios sistemas. Siempre ha jugado, entonces ¿por qué no pudo lograrlo? Su edad no es un problema", señaló Ten Hag tras la victoria ante el Liverpool.



Aún así, la situación actual del campeón de Europa con Portugal, deseoso de brillar en el Mundial de Catar, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, podría empujar al agente Jorge Mendes a acelerar las gestiones para encontrar un comprador: los equipos mencionados en las últimas semanas (Barça, Atlético Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund) han fracasado y las especulaciones sobre su salida al Olympique de Marsella son sólo un rumor entre otros en este periodo de mercado de fichajes.



¿Qué explica el discurso cauteloso de Ten Hag cuando evoca a un jugador que finalmente podría quedarse en el United y que, por tanto, debe ser perdonado?



El lunes, el técnico elogió el fichaje del centrocampista brasileño Casemiro, ex del Real Madrid, llamado a aportar "liderazgo en el terreno de juego". (Este liderazgo) Ronaldo también lo tiene. Necesitamos consejos para los jóvenes jugadores que no han ganado trofeos", aseveró Ten Hag.