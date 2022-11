Una nueva bomba estalló este domingo y avivó la pésima relación entre la estrella Cristiano Rolando y el Manchester United.



El astro portugués concedió una entrevista para la prensa británica y no escatimó para revelar su descontento con el club y principalmente, el entrenador Erik ten Hag.



"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Cristiano Ronaldo.



Además, el futbolista de 37 años añadió: "Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada".



Acerca de los entrenadores que lo han dirigido en el Manchester United, Ronaldo afirmó que solo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido apenas unas semanas después del retorno del portugués al club inglés.



Pero de quien se refirió con fuertes palabras fue hacia el neerlandés Erik ten Hag: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".



Igualmente, tuvo un espacio para hablar acerca de varias exfiguras del United como Wayne Rooney, uno de sus mayores detractores por fuera del club: "No sé por qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".

