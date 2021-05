¿Copa América en Paraguay? Situación de Colombia y Argentina obligaría a un cambio de sede

Francisco Henao

La situación de orden público que vive Colombia, sumado a la pandemia del coronavirus que avanza a pasos agigantados en Argentina harían que la Confederación Suramericana de Fútbol optara por otra sede para hacer la Copa América 2021.



De hecho el ente que maneja el fútbol en Suramérica ya tomó una decisión en torno a los partidos de los equipos colombianos en Copa Libertadores, trasladándolos a Paraguay para este jueves.



La protesta social que se mantiene en todas las ciudades de Colombia, con muertos, saqueos y heridos de por medio, hacen pensar que no están dadas las condiciones para la realización del torneo internacional en Colombia.



Sin embargo, el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, le dijo a El Tiempo que se ya comunicó con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y le aseguró que lo que está sucediendo no influirá en la realización de la Copa América.



Pese a ello, no se descarta que la Conmebol decida que la Copa América se juegue en Paraguay. El llevar allí los partidos de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Suramericana, puede ser un indicio.



Consultado sobre el tema Víctor Miranda, periodista paraguayo, señaló que esa opción de jugar la Copa en su país puede ser factible.



"Hasta ahora acá no se ha sabido nada del tema, pero no se puede descartar. Tenemos toda la infraestructura para llevarla a cabo", señaló Miranda.



Se espera una confirmación oficial de la Conmebol, pero también un pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol que sigue de cerca la situación en el país.