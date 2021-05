Copa América 2021: las dudas que juegan en torno al certamen continental

Daniel Molina Durango

Tras la negativa de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, de aplazar la realización de la Copa América como lo solicitó el Gobierno colombiano el jueves, son muchos los interrogantes que rodean el futuro inmediato del torneo de selecciones más antiguo del mundo.



En breve, la Conmebol deberá decidir si la Copa, que inicia el 13 de junio y termina el 10 de julio, es trasladada en su totalidad a Argentina o escoge una sede que acompañe al país del sur en la realización del torneo. Lo cierto es que tras la fallida Copa en Colombia y la crítica situación sanitaria que atraviesa Argentina, hoy más que ayer juegan las dudas en torno a la competencia.



¿La hará sola Argentina?

Hace tres días, el presidente argentino, Alberto Fernández, había ofrecido su territorio como único organizador de la Copa si no era posible en Colombia, aclarando que había que darles todas las garantías de bioseguridad a las delegaciones.



“Si la Conmebol puede hacerse cargo, yo estoy dispuesto a estudiarlo, pero necesito garantizarme los protocolos, porque uno de los problemas más serios que tenemos son las cepas que vienen de otros países”, precisó Fernández.



A manera de contragolpe, el Gobierno colombiano pidió oficialmente el jueves, en medio de un caos social que ha dejado decenas de muertes y daños materiales por las protestas en su contra, el aplazamiento del torneo para noviembre, argumentando la ausencia de público en lo estadios.



“La imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos”, precisó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien dijo que la intención era tener al menos el 50 % de público en los escenarios.



Una hora después, la Conmebol contestó la solicitud: “Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre”, publicó el organismo rector del fútbol suramericano.



Y agregó: “La Conmebol asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia”.



Pero las dudas sobre la otra sede, Argentina, no se disipan, y mucho menos cuando el Gobierno ordenó un confinamiento estricto de nueve días por las desbordantes cifras de contagios de covid, lo que obligó inclusive al aplazamiento de las semifinales del torneo local.

¿Y si no es Argentina?

Los gobiernos de Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay han ofrecido sus estadios para la realización del torneo. “Si Colombia o Argentina desisten, vamos a estar disponibles”, informó la ministra del Deporte de Chile, Cecilia Pérez.



¿Y por qué no aplazarla?

Aunque la Conmebol no se ha referido expresamente a esa posibilidad, los compromisos comerciales adquiridos con los patrocinadores le impedirían posponer el torneo, que ya sufrió un aplazamiento el año pasado por cuenta de la pandemia. Se dijo, inclusive, que tres de los espónsores se retirarían ante un eventual retraso.

Pero, además, una de las razones que tuvo la Conmebol de realizar la Copa en el mismo calendario de la Eurocopa fue, justamente, equiparar los tiempos de competencia y descanso de los jugadores suramericanos que actúan en Europa.

¿Cambia el calendario de los partidos?

Como una de las sedes, Colombia era cabeza del Grupo A, donde están Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. En el calendario, la Tricolor debutaba contra Ecuador en Barranquilla el 14 de junio, un día después de rodar el balón en Buenos Aires en el juego entre Argentina y Chile.



Lo más probable es que haya modificaciones en el calendario, pero eso dependerá de la nueva sede que escoja la Conmebol o si decide entregarle totalmente la organización a Argentina.



Lo que sí es un hecho es que los planes que tenía el técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, tendrán que cambiar dependiendo del nuevo escenario de la Copa.