Conozca la historia de Alphonso Davies, el lateral que pasó del infierno a la gloria con el Bayern

Daniel Molina Durango

Así como se la pasa en la cancha, a toda carrera por el sector izquierdo, así ha sido la vida de Alphonso Davies, el chico maravilla de 19 años que con su fútbol alegre, vistoso, cadencioso y contundente, maravilló en esta Liga de Campeones vistiendo la camiseta del ganador de la 'Orejona', Bayer Múnich.



Davies nació en un Buduburam, un campo de refugiados en Ghana, a donde sus padres Debeah y Victoria habían llegado huyendo de una interminable guerra en Liberia.



Pero lejos de quedarse en territorio africano, la familia volvió a empacar maletas para dejar atrás ese pasado de violencia. “La única forma de sobrevivir era coger un fusil y yo no quería”, explicó recientemente Debeah, quien se propuso sacar a su familia adelante pese a las dificultades económicas por la que atravesaba.



Con el pequeño Alphonso, de solo cinco años, se establecieron en Edmonton, una ciudad del interior de Canadá, cuyas temperaturas en el duro invierno pueden llegan a -30 grados.



Gracias al atletismo, el hoy lateral del Bayern Múnich, descubrió el fútbol en un país cuyo deporte más popular es el hockey. Como no tenía rivales en los 500 y 1500 metros, Davies fue recomendado por su profesora de educación física, Melissa Guzzo, a una liga para niños sin recursos.



“Sus primeros pasos como futbolista los dio cuando era un niño en la St. Nicholas Soccer Academy y Edmonton Strikers. Más tarde, se inscribió en el programa de residencia de los Whitecaps dVancouver a los 14 años”, recordó la página de la Bundesliga.



Sus progresos, como su fútbol, fueron a las carreras: se convirtió en el jugador más joven en debutar en la United Soccer League, que era como una segunda división en Estados Unidos, y fue el más joven en estrenarse en la MLS cuando solo tenía 15 años, ocho meses y 15 días, en ambos casos vistiendo la camiseta del Whitecaps de Vancouver.

En la selección de mayores de Canadá también fue el más joven en debutar con apenas 16 años.



“Lo hice debutar en la selección canadiense, ya lo había visto siendo muy jovencito en el Vancouver; me intrigó porque en videos vi sus movimientos interesantes, lo convoqué a un microciclo y allí me di cuenta de que era un muchacho diferente, con grandes habilidades”, dice Zambrano.

Davies durmiendo con la Champions.

Recuerda el entrenador que “Davies ha sido un muchacho bien centrado porque ha tenido un soporte familiar importante; el proceso al comienzo fue difícil por lo que vivió en África siendo niño. Además, llega a Canadá con apenas 5 años y eso es un 'shock' para él, se instalaron en Edmonton donde las temperaturas bajas son durísimas”.



Del Vancouver de la MLS, y luego de la vitrina que se dio en la selección canadiense, jugando como extremo, Davies comenzó a ser seguido de cerca por scouting de equipos de Europa.



“A mi me tocó hablar con toda esa gente porque llegó un momento en que lo estaban 'mareando' con tantas ofertas; yo lo quería centrado en la selección”, dice Octavio Zambrano.



Pero pudo más la presión de los clubes europeos, ganando la pelea el Bayern Múnich que pagó 12 millones de dólares por él, siendo la transferencia más grande de un jugador canadiense.



"Firmamos a Davies porque lo vimos como uno de los mejores jugadores de su generación. En cada partido mostró sus condiciones y por eso nos decidimos por él. Estamos encantados de que esto se confirme con cada partido que juega", señaló Hasan Salihamidzic. el director deportivo del Bayern Múnich, quien fue el encargado de recomendar su fichaje.



Al Bayern llegó como extremo, pero la lesión del lateral izquierdo Lucas Hernández y la necesidad de ubicar a un hombre más rápido como central, obligaron al técnico Hans Dieter Flick a hacer un cambio táctico: mandó a David Alaba al centro de la zaga y le dio cabida a Davies como lateral zurdo.



“Él aporta sus puntos fuertes en la cancha y gana muchos balones defensivos gracias a su ritmo. Originalmente fue fichado como extremo, pero está haciendo un trabajo increíble en el lateral izquierdo. Su desarrollo ha sido fenomenal", declaró Flick.



En la Bundesliga, donde jugó los últimos partidos, demostró sus avances. Y en la Champions que se jugó en Portugal, los ratificó con creces, dándole incluso un baile al poderoso Barcelona en el partido que quedó 8-2.



“Tu fútbol es música para mis oídos”, escribió en sus redes el brasileño Marcelo, del Real Madrid, elogiando al sorprendente zaguero canadiense.



Hoy Davies sigue batiendo récords tan rápidos como fue la salida de su familia de África. Es el primer canadiende campeón de la Liga de Campeones, y también el primer jugador de ese país en ser el más costoso, con una cláusula de rescisión que ronda los 60 millones de euros.



Davies seguramente seguirá cosechando triunfos que le permitan enterrar la dura niñez que tuvo por culpa de las guerras en África.