¡Con sed de revancha! La Selección Colombia buscará un triunfo ante Ecuador en Quito

Daniel Molina Durango

La Selección Colombia saltará esta tarde (4:00 p.m.) a la cancha del estadio Rodrigo Paz de Quito, Ecuador, con la imperiosa necesidad de sumar ante una Ecuador diezmada por el covid, pero que acumula dos victorias consecutivas que la llenan de confianza.



La tricolor de Queiroz, consciente de la dificultad de la visita a la altura de la capital ecuatoriana (2850 sobre el nivel del mar) prepara varios cambios después de la estrepitosa caída ante Uruguay en Barranquilla.



En línea defensiva serían dos: Luis Manuel Orejuela y Dávinson Sánchez reemplazarían a Juan Cuadrado y al sancionado Yerry Mina en el costado derecho y la zaga central, respectivamente.



El exCali liberaría al volante de Juventus para que pueda hacer las veces de interior diestro, lugar que ha ocupado la mayoría del tiempo con el portugués en el banco nacional. El sacrificado en el centro del campo sería Mateus Uribe.



En ataque, el extremo del Porto Luis Díaz, de lo poco rescatable del duelo ante la ‘Celeste’, reemplazaría a Luis Fernando Muriel, con la intención de ofrecer variantes en ataque y controlar las proyecciones del lateral derecho ecuatoriano Ángelo Preciado.



Los locales, que sumaron ayer a los defensas Mario Pineida, Moisés Corozo y el volante José Cifuentes a las bajas del Alan Franco, Enner Valencia y Diego Palacios por cuenta del covid-19, convocaron a tres jugadores de urgencia pare el encuentro de hoy.



Se trata de los volantes ofensivos José Cevallos (hijo del histórico portero), Jacob Murillo, y el centrocampista de contención Jordi Alcívar.



La noticia ‘tranquilizadora’ para los dirigidos por Gustavo Alfaro, es que de los contagiados, solo Franco, en reemplazo del suspendido Carlos Gruezo, y Valencia serían titulares ante Colombia. Por eso, la memoria táctica del equipo no se vería afectada.



La presión alta, esa misma que complicó a Colombia ante los charrúas, es una de las grandes armas de los de la mitad del mundo.



A base de ella liquidaron a los propios uruguayos el pasado octubre y a Bolivia en La Paz.



No obstante, cuentan con importantes variantes al contrataque gracias a la velocidad de hombres como Renato Ibarra y Pervis Estupiñán, además de la efectividad de Michael Estrada y Angel Mena.



La calidad individual de sus hombres en todas las líneas y el orden táctico, sobre todo en los relevos defensivos, serán las principales armas de Colombia para hacer frente a una joven e impetuosa Ecuador.



La Selección apunta a repetir en Quito la gesta de marzo de 2017, cuando dio un golpe sobre la mesa rumbo a Rusia 2018 con goles de James y Cuadrado, dos hombres que serían titulares hoy.



Perder hoy en la capital ecuatoriana dejaría a Colombia al borde del nocaut en una eliminatoria que, si bien recién empieza, no perdona la pérdida masiva de puntos y mucho menos en condición de local.



Sin duda, el encuentro de esta tarde marcará un punto de quiebre en la era Queiroz, que vive la primera gran crisis desde su inicio el año pasado.

La ficha

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN), asistido por Carlos López y Lubin Torrealba. Habrá VAR.

Ecuador: Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Xavier Arreaga, Robert Arboleda, Beder Caicedo, Moisés Caicedo, Jegson Méndez, Renato Ibarra, Pervis Estupiñán, Michael Estrada y Ángel Mena.

DT: Gustavo Alfaro.

Colombia: David Ospina, Luis Orejuela,, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Johan Mojica, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Díaz.

DT: Carlos Queiroz.