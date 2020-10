¡Con las garras afiladas! El 'Tigre' Falcao sigue vigente para la Selección Colombia

Alejandro Cabra Hernandez

El de la frase “No te vayas nunca, Falca”, fue James Rodríguez, quien en 19 letras resumió el clamor de los colombianos que le tienen un cariño muy especial al 9 de la Selección Nacional.



Como en muchos otros partidos, Falcao le salvó la papeleta a Colombia el martes ante Chile, cuando todo parecía perdido.



El 'Tigre' ingresó en el minuto 71 por Wílmar Barrios, y en el 90 puso el 2-2 que gritó con el alma y que celebró a rabiar todo un país.



Un gol para un punto de oro, pero también para ratificar que Falcao es el máximo goleador histórico de la Selección, que es el máximo cañonero del combinado nacional en las eliminatorias mundialistas, que sigue siendo un referente y que cada que juega despierta grandes elogios, como el de su compañero James Rodríguez, que pide que nunca se vaya del equipo patrio.



Los 24 minutos que jugó ante Chile (19 reglamentarios y 5 de adición) sirvieron para propiciar comentarios como el del periodista argentino Damián Meltzer, del diario Olé, cuando asegura que “lo que un goleador de raza no pierde nunca es el olfato”.



“Lleva la histórica 9, pero no es titular. A los 34 años, entiende que su lugar es el de acompañar la renovación de Colombia y, en silencio, espera sus oportunidades. Lo que un goleador de raza no pierde nunca es el olfato. Y ahí estuvo él, Radamel Falcao García, parado en el lugar exacto en el momento indicado: minuto 90, cuando la visita ya había llenado de centros el área de Chile, capturó una pelota perdida y puso el 2-2 definitivo, merecido, para gritarlo con alma y vida”, escribió Meltzer en el diario argentino.



En España tampoco ahorraron comentarios positivos para el delantero samario, que es reconocido a nivel internacional.



“Ni las lesiones, ni la edad... Nada mata el instinto cazador del 'Tigre' Radamel Falcao García. El delantero del Galatasaray ha empezado esta temporada a un gran nivel goleador en Turquía y el martes fue clave para que la selección colombiana sacara un punto en Santiago ante La Roja.



Después de quedarse sin ver puerta ante Venezuela y en los dos últimos partidos con el conjunto turco (no marcó en el derbi ante el Fenerbahce ni ante el Kasimpasa), Falcao volvió a encontrar la senda del gol ante Chile”, dijo el analista Alberto P. Sierra en el diario AS de España.



El reconocido periodista español Alexis Martín Tamayo, popular el redes sociales como 'MisterChip', se limitó a escribir en su cuenta de twitter que “El 'Tigre' nunca defrauda”, un comentario que tuvo más de seis mil retuits y 43 mil 'likes'.

Más reconocimientos

Falcao también cosecha elogios en su propia casa, incluso de periodistas que no son propiamente especialistas en deportes.



“Falcao es un deportista ejemplar, un futbolista de élite que ha transitado por momentos de gloria y pruebas que parecían insuperables. Siempre con la mejor actitud, incluso comenzando desde el banco, sin mala cara, ni quejas y cuando es su momento ahí está”, escribió en su cuenta de twitter Félix de Bedout.



Entre tanto, Nicolás Samper, panelista en Espn Colombia, fue contundente al afirmar que “Falcao estará en mi equipo siempre hasta el fin de los tiempos”.



Por su parte, el exjugador de la Selección Colombia John Jairo Tréllez también fue directo al afirmar que “Falcao nunca debe ser suplente”, un comentario que compartió otra gloria del elenco nacional como Faustino Asprilla.



Por su lado, el directivo de Águilas Doradas Fernando Salazar resaltó, además de las condiciones futbolísticas, los valores del samario fuera de las canchas.



“Falcao, apología al hombre de bien, a un gran ser humano, un hombre de hogar, un ejemplo para niños y jóvenes, un hombre que obra con rectitud”, aseguró el dirigente.



Los ecos del milagroso empate del martes en Santiago de Chile, gracias a Falcao García, aún retumban en programas deportivos y, sobre todo, en las redes sociales.



El delantero samario, asumiendo ahora un rol de suplente, espera con tranquilidad su oportunidad, sabiendo que cualquier minuto que juegue siempre podrá ser aprovechado para beneficio de la Selección.



Y así lo hizo el martes. Entró cuando el marcador era adverso, y con el olfato que lo ha caracterizado, pudo cazar un balón en el área chilena para un empate que se sigue celebrando.



Por eso, por los goles que ha hecho y por su profesionalismo, como dijo James: “No te vayas nunca, Falca”.