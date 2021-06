¡Como un tren expreso! Gales venció a Turquía y se acerca a los octavos de final de la Eurocopa

Daniel Molina Durango

La selección de Gales dio un paso de gigante, aunque no definitivo, hacia su presencia en octavos de final de la Eurocopa-2020 al derrotar este miércoles 2-0 a Turquía en Bakú (Azerbaiyán), en la segunda fecha del Grupo A.



Antes de que el extremo del Real Madrid Gareth Bale fallase un penal en la segunda parte, la otra estrella del equipo británico, Aaron Ramsey, anotó en un mano a mano con el arquero turco el primer gol del choque (42).



Connor Roberts (90+5) marcó a pase de Bale la sentencia de un choque que deja a los galeses con 4 puntos y a los turcos con su casillero aún por estrenar.



Autores de un meritorio punto ante Suiza (1-1) en la primera fecha del grupo, Gales se pone provisionalmente líder del grupo, a la espera del duelo entre 'la Nati' e Italia este miércoles.



En un formato que clasifica a 16 de las 24 selecciones participantes, los 'Dragones' se aseguraron no finalizar últimos, y con 4 puntos cuentan con buenas opciones de estar entre los cuatro mejores terceros.

Si el combinado otomano había disputado su primer partido de esta Eurocopa (derrota 3-0 ante Italia) en terreno hostil (Roma), este miércoles se hallaba como en casa en la capital azerí, un país con el que Turquía mantiene excelentes relaciones diplomáticas, y ante la mirada del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Bale, pasador

Pero nada de eso sirvió a una Turquía que se queda con cero puntos y con un -5 en diferencia de goles, y que podría jugarse una "final por el tercer puesto" ante Suiza siempre que la selección helvética no derrote a Italia.



El fallo del penal enviado a la tribuna alta no empaña el buen partido que cuajó Bale, autor de los pases de los dos goles, y magistral con la batuta del ataque galés, ofreciendo tres pases de oro al hueco para dejar solo ante el arquero a Ramsey.



Si el jugador de la Juventus desaprovechó los dos primeros, no perdonó en el tercero, enviando el balón al fondo de la red tras un buen control con el pecho.



De nuevo Bale, ya en los estertores del partido, ofreció un pase atrás a Connor Roberts para que el lateral definiese raso desde dentro del área.



"En primer lugar, estoy absolutamente encantado con la victoria. Luchamos ferozmente, trabajamos con empeño, como hacemos siempre. Fallé un penal pero creo haber dado prueba de personalidad para ayudar al equipo a ir hacia delante", afirmó el jugador cedido en el Tottenham esta temporada.

"Estamos en una excelente posición, y si nos hubiesen propuesto cuatro puntos a estas alturas de la competición habríamos firmado inmediatamente", añadió Bale, la estrella de un equipo que fue semifinalista en la última Eurocopa.