¿Cómo debe usar Jürgen Klopp a Luis Díaz en el Liverpool? (Análisis)

El delantero colombiano Luis Díaz aterrizó en Liverpool y desde ya todos los reflectores apuntan a cuál será la función que tendrá dentro del esquema de juego que le gusta al entrenador alemán Jürgen Klopp.

Con Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota y Roberto Firmino, quienes protagonizan el temible ataque del Liverpool, ¿Díaz se colará en el equipo o el golpe de la contratación millonaria de los ‘Reds’ supondrá un dolor de cabeza táctico para Klopp? Una pregunta que empieza a sonar a la prensa especializada en Inglaterra.



Por las características futbolísticas de Luis, todo indica que podría dar el salto de calidad y consolidarse en la que es considerada la liga más competitiva del mundo.



El delantero guajiro llegó el viernes pasado a las instalaciones de Liverpool y allí fue recibido por Klopp, quien lo esperaba con un fuerte abrazo y en español le dio la bienvenida a su nueva contratación.



El técnico Klopp habló del porqué se fijó en el colombiano para sumarlo a su proyecto deportivo. “Es un jugador excepcional. Tiene velocidad, las habilidades y el carácter para tener una muy buena carrera y queremos que tenga esa carrera con nosotros”.



Por su parte, Luis Díaz expresó toda su felicidad por llegar a uno de los clubes más importantes del mundo: “No es ningún secreto que la Premier League es una de las mejores ligas y he seguido el fútbol aquí y lo he visto desde que era un niño. Es un gran club, una verdadera referencia en el fútbol, que ha ganado muchas copas y títulos de liga, por lo que el Liverpool siempre fue mi elección. Y en cuanto al Liverpool, no creo que deba decir mucho sobre ellos que no se haya dicho.”



¿Cómo encajaría Díaz?

De entrada toca advertir que Luis Díaz deberá llegar a trabajar y con su talento ganarse un lugar en una escuadra que lleva muchos años conformada y con grandes estrellas en ataque.



Sin embargo, y como lo mencionó el propio Klopp, por lo que Luis mostró con el Porto en su primera experiencia en Europa, el atacante de 25 años tiene todo para encajar en su nuevo equipo.

Luis Díaz y Jürgen Klopp en la sede deportiva del Liverpool. Foto: Liverpool

“La posición en el lado izquierdo de Díaz, en un esquema del 4-2-3-1 en el Porto, propició regates regulares por fuera para realizar centros y recortes. El delantero centro y el volante 10 del Porto fueron los blancos de los balones de Díaz al área de compromiso. También hubo ocasiones en las que uno de los delanteros centro se movió hacia la derecha y el Porto convirtió en un 4-3-3, pero cuando Díaz tenía el balón por la izquierda, ambos delanteros permanecían en el centro para generar una amenaza en el arco. Esas son figuras que Klopp ha adoptado en Liverpool y allí podría entrar el aporte de Díaz”, comentó el técnico vallecaucano Héctor Varela, quien ha dirigido desde hace muchos años en categorías de formación de Inglaterra.



En esa misma línea, el periodista colombiano Luis Fernando Restrepo, corresponsal de DirecTV en Londres, considera que, con la llegada del colombiano, el estratega alemán podría incluso usar varias figuras tácticas: “Con el fichaje de Díaz, Klopp podría cambiar su esquema de juego a un 4-4-2, aunque en toda su etapa con Liverpool no ha sido un esquema que le llame mucho la atención. Lo que creo es que él va a continuar con 4-3-3 y Luis va a llegar para hacerle competencia a Mané y es tal vez el más irregular de ese tridente que tiene arriba el Liverpool”.



Las oportunidades para Luis Díaz llegarán una vez se adapte. La ventaja para el atacante cafetero es que son varias las competencias que Liverpool está disputando y donde pelea por cosas importantes.



La Liga Premier, la Carabao Cup, la FA Cup y Champions League son las cuatro competencias donde tendrá actividad el colombiano.



“En Colombia se tendrán que acostumbrar a que Luis va a estar en el banco de suplentes en muchos partidos y ya dependerá de su evolución que pueda ir sumando minutos. Recordamos que él llega a pelear por un puesto. Que no vayan a empezar a insultar a Klopp como se hizo con Zinedine Zidane cuando no usaba a James Rodríguez en el Real Madrid por su bajo nivel”, expresó Restrepo.



El colombiano ha llegado al Liverpool procedente del Porto a cambio de 45 millones de euros y 15 más en variables. Es uno de los fichajes que más prometen para la mitad de temporada que queda en la Premier League.



Aunque su contratación ha generado una gran expectativa en suelo inglés, su debut por ahora deberá esperar.



Liverpool jugará hoy ante Cardiff por la Fa Cup y, de acuerdo a lo que se ha manejando en la prensa de Inglaterra, la primera aparición de Luis con Liverpool podría ser para el próximo 13 de febrero, cuando los ‘Reds’ se midan al Burnley por la Liga Premier.



“Díaz es un jugador que debería poder adaptarse rápidamente al sistema de Jürgen Klopp por su velocidad y habilidad. Me imagino que Klopp lo podrá alternar con Mané, ya que Salah creo que pasa por un magnífico momento de alto rendimiento y es intocable. Pero en general, pienso que Lucho puede jugar por cualquiera de las dos bandas, formando un renovado tridente del que también hará parte de manera alterna Diogo Jota”, analizó Juan Carlos Bejarano, periodista vallecaucano que oficia como corresponsal de Win en territorio británico.



Luis Díaz comienza una nueva aventura en su carrera futbolística. Llega a su nueva casa: Anfield, donde espera ser toda una estrella.