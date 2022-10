Colombia pide vía para las semifinales del Mundial femenino Sub-17 de la India

El sábado será otra cita especial para la Selección Colombia femenina que es protagonista en el Mundial de Fútbol Sub 17 que se lleva a cabo en la India.



Ese día el combinado nacional se medirá por los cuartos de final a Tanzania, con la esperanza de sacar otro resultado que lo lleve a las semifinales del torneo orbital.



Colombia terminó primera del Grupo C con 6 puntos, los mismos de España, pero con mejor diferencia de goles: +2 por +1 del equipo europeo.



Este lunes, las dirigidas por Carlos Paniagua ganaron su segundo partido en el Mundial, gracias al 2-1 sobre México en el estadio Fatorda de la ciudad de Margao.



Juana Ortegón, de potente remate desde fuera del área, abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.



Linda Caicedo, una de las mejores jugadoras del Mundial, aumentó la cuenta a los 74 con una perfecta definición por encima de la portera Renata Cota.



México descontó con un autogol de Linda Caicedo a los 81 minutos, luego de que el balón le diera en la pierna ante un remate de Alice Soto.



En el duelo ante las centroamericanas Colombia fue muy superior desde el pitazo inicial; controló siempre el balón, tuvo salida por derecha con la lateral Ana María Guzmán, fue efectivo en la recuperación con Juana Ortegón, y le imprimió velocidad al juego con Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo.

Una gran campaña

Es la primera vez que Colombia avanza a la fase de cuartos de final de un Mundial Sub 17 femenino.



En la edición anterior, jugada en Uruguay en 2018, el combinado nacional no pudo superar la primera fase al ser tercero en el Grupo D que compartió con España, Canadá y Corea del Sur.



En esta versión que se juega en la India, Colombia perdió 1-0 con el actual campeón del mundo, España; venció 2-0 a China, y ayer superó 2-1 a México que es el subcampeón.

Linda Caicedo vuelve a brillar

Una vez más la vallecaucana se erige como la gran figura de la Selección Colombia, en este caso en la categoría Sub 17.



Ya lo hizo en la pasada Copa América de mayores en la que Colombia fue segunda, y en el Mundial Sub 20 que se jugó en Costa Rica, en el que el combinado nacional avanzó hasta los cuartos de final.



En el certamen Sub 17 que se desarrolla en la India, Caicedo suma tres goles en tres partidos, es la guía del equipo nacional y la jugadora que desequilibra con mucha facilidad por su gambeta y dominio de balón.



El sábado tendrá otra oportunidad de brillar en el Mundial.

Datos

Linda Caicedo está entre las máximas anotadoras del Mundial con 3 goles, los mismos de Charlotte Kohler de Estados Unidos, y de Loreen Bender, de Alemania.



Los cuartos de final comenzarán el viernes con los partidos Estados Unidos-Nigeria y Alemania-Brasil.



El sábado, además de Colombia-Tanzania a las 6:00 a.m., se jugará el duelo Japón-España.

Las semifinales del Mundial están programadas para jugarse el miércoles 26 de octubre. Ambos juegos se llevarán a cabo en el estadio Fatorda de Margao.