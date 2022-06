¡Colombia, a la expectativa! Fifa decide si Ecuador va o no al Mundial por caso Byron Castillo

La Fifa anunciará este viernes su decisión con respecto al caso del jugador Byron Castillo, que tiene en vilo a los ecuatorianos, pues su selección podría quedarse por fuera del Mundial de Catar 2022.



Castillo habría falsificado documentos para presentarse como ecuatoriano, pero la Federación Chilena, que dice poseer las pruebas que demuestran que es colombiano, instauró una demanda reclamando los puntos que perdió contra Ecuador, en aras de estar en el Mundial.



La Fifa podría expulsar a Ecuador del Mundial y sancionar al jugador, lo que alteraría las clasificaciones suramericanas a la cita en Catar, pues Perú entraría de manera directa y Colombia jugaría la repesca.



Algo insólito luego de que el conjunto cafetero quedara eliminado del Mundial.



Otro escenario es que Chile obtenga los puntos que perdió y clasifique. Y, finalmente, que no pase de una sanción contra Castillo.



Hace una semana, la Federación Colombiana de Fútbol anunció la contratación del nuevo entrenador, Néstor Lorenzo, y algunos afirman que esa decisión obedeció a que los directivos albergan la posibilidad de obtener ese cupo de repesca.



No obstante, el vicepresidente de la Federación Colombiana, Fernando Jaramillo ha sido claro y contundente al asegurar que no existen expectativas en ese sentido.



Por Suramérica clasificaron a Catar las selecciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, mientras que la casilla del repechaje quedó en manos de Perú, que se juega su cupo este lunes contra Australia.