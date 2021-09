City superó al Chelsea y el United cayó frente al modesto Aston Villa, en la Premier League

Antes de enfrentarse al PSG, el martes en Liga de Campeones, Manchester City venció este sábado en campo del Chelsea (1-0), con un tanto del brasileño Gabriel Jesus (53), en la sexta jornada de Premier League, con lo que se coloca en el grupo de cabeza de la clasificación.



Después de tres reveses seguidos contra los 'Blues', incluido uno muy doloroso en la final de la Champions, Pep Guardiola se ha podido vengar de Thomas Tuchel.



Con estos tres puntos, City cuenta con trece unidades y alcanza al propio Chelsea en lo alto de la tabla, así como al Manchester United, derrotado en casa por Aston Villa (1-0), con un tanto de Kortney Hause (88), y Liverpool, que juega más tarde en Brentford.



"Los chicos estuvieron sobresalientes. En este estadio y contra este rival, hacer lo que hicieron, me hace sentir orgulloso", dijo Guardiola, que se convierte con este triunfo en el técnico del City con más victorias en la historia del club con 221.



"Tengo el sentimiento de que mis jugadores están listos para otra buena temporada. Tenemos la sensación de que lo podemos hacer de nuevo, que estamos ahí", añadió el técnico del City.



Presión del City

Pep Guardiola, con Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden y Gabriel Jesus alineados desde el principio, apostó por una presión asfixiante.



Y si la primera parte fue una clase maestra de salidas de balón por parte del Chelsea, ante la presión de los Citizens, estos tampoco pudieron crear muchas ocasiones.



Solo una buena jugada de Gabriel Jesus en el área había llevado algo de peligro (41) en el primer tiempo.



El segundo período parecía partir sobre los mismos parámetros cuando llegó el único gol.



Tras un disparo despejado de Joao Cancelo, Gabriel Jesus recuperó el balón de espaldas a portería, fintó sobre su derecha, antes de ir hacia su izquierda, para colocar la pelota entre Jorginho y Antonio Rüdiger, fuera del alcance de Edouard Mendy (0-1, 53).



City habría podido aumentar pronto la ventaja, pero Mendy desvió un disparo raso de Jack Grealish (57), y luego Jorginho sacó el balón en la línea de gol ante Gabriel Jesus (61).



Para los Blues, se trata del primer revés de la temporada cuando se acerca un desplazamiento delicado al campo de la Juventus, el miércoles en Liga de Campeones.



Pero este partido sin un solo disparo entre los tres palos por parte del Chelsea es también una llamada de atención de que Lukaku no podrá solo arreglar los problemas ofensivos crónicos de los londinenses.



Por su parte, Manchester United, con un Cristiano Ronaldo por una vez mudo de cara al gol, falló la ocasión de tomar el mando de la clasificación con un gol encajado al final del partido y un penal fallado después por Bruno Fernandes.



Aston Villa en su visita a Old Trafford marcó el gol de la victoria a dos minutos del final del tiempo reglamentario, con un cabezazo de Kortney Hause (1-0, 88) tras un córner, en un partido en que el United nunca dio la impresión de controlar el partido.



Penal fallado del United

Parecía que los Red Devils iban a evitar lo peor cuando el propio Hause fue sancionado con una mano en el área al final del partido.



Pese a la presencia de Cristiano Ronaldo en el terreno, fue el también portugués Bruno Fernandes, encargado de los penales la pasada temporada, quien lo lanzó, pero envió el balón fuera.



"La forma con la que ellos dieron vueltas alrededor del punto de penal y de Bruno no fue de mi gusto", dijo el técnico noruego del City, Ole Gunnar Solskjaer.



"Bruno lo hace bien en los penales, pero desgraciadamente falló éste", añadió.



"No le afectará. Es fuerte mentalmente. La decisión de quién lanza los penales se toma antes del partido", concluyó el noruego.



Este primer revés en la Premier de la temporada, pone una fuerte presión sobre Solskjaer, que no tendrá otra opción que conducir a su equipo a la victoria contra Villarreal en Liga de Campeones, si quiere parar las críticas.