City quiere recortarle distancia al Arsenal: Programación del fin de semana en la Premier

El Arsenal, líder, y el Manchester City, segundo a cinco puntos, continuarán este fin de semana, en la 27ª jornada de la Premier League, con su particular pulso a distancia por ser los reyes de Inglaterra esta temporada.



En la anterior jornada, el Arsenal protagonizó una remontada casi épica para levantar un 2-0 en contra e imponerse 3-2 en el descuento al modesto Bournemouth, actual colista de la clasificación.



Esta vez el equipo de Mikel Arteta tiene un partido teóricamente más complicado, en el campo de otro equipo londinense, el Fulham (7º).



También jugará fuera de casa el Manchester City e igualmente en Londres, en su caso ante el Crystal Palace (12º).



El Manchester United (3º) recibirá al Southampton (19º) en Old Trafford, con la misión de remontar el vuelo tras la humillación del pasado domingo, cuando cayó 7-0 en el campo del Liverpool. Por el momento, el equipo de Erik Ten Hag ya empezó a curar sus heridas el jueves en la ida de octavos de la Europa League al golear 4-1 al Betis.



La lucha por el cuarto puesto, clasificatorio en la Premier League para la próxima Liga de Campeones, ha ido ganando todavía más interés en las últimas semanas.



Por el momento esa posición la ocupa el Tottenham (45 puntos), con tres puntos más que el Liverpool (5º, 42) y con cuatro más que el Newcastle (6º, 41), pero esos clubes tienen respectivamente uno y dos partidos disputados menos que los 'Spurs'.



El Tottenham, eliminado este miércoles en la Liga de Campeones por el AC Milan, no debe fallar ante el Nottingham Forest (14º), el sábado, si quiere salir de una crisis que le ha llevado a registrar cuatro derrotas en sus siete últimos partidos.



El Liverpool abrirá la jornada en el primer turno del sábado visitando al colista Bournemouth, mientras que el Newcastle la cerrará en el último turno del domingo, recibiendo al Wolverhampton (13º).



Programa de la 27ª jornada de la Premier League:



Sábado:



7:30 A.M.



Bournemouth - Liverpool



10:00 A.M.



Leicester - Chelsea



Everton - Brentford



Tottenham - Nottingham Forest



Leeds United - Brighton



12:30 P.M.



Crystal Palace - Manchester City



Domingo



9:00 A.M.



Manchester United - Southampton



Fulham - Arsenal



West Ham - Aston Villa



11:30 A.M.



Newcastle - Wolverhampton





Clasificación: (Pts)



1. Arsenal 63



2. Manchester City 58



3. Manchester United 49



4. Tottenham 45



5. Liverpool 42



6. Newcastle 41



7. Fulham 39



8. Brighton 38



9. Brentford 38



10. Chelsea 34



11. Aston Villa 34



12. Crystal Palace 27



13. Wolverhampton 27



14. Nottingham 26



15. Leicester 24



16. West Ham 23



17. Leeds 22



18. Everton 22



19. Southampton 21



20. Bournemouth 21