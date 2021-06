Argentina Vs. Chile: la albiceleste, a seguir prendida ante la baja de Arturo Vidal en La Roja

Alejandro Cabra Hernandez

Chile, sin su figura Arturo Vidal, hospitalizado por covid-19, enfrentará el jueves a la Argentina del astro Lionel Messi, en un nuevo episodio de esta rivalidad sudamericana por la séptima fecha de la clasificatoria al Mundial de Catar-2022.



"Afrontaremos el partido con Chile como afrontamos todos. A veces el rival toma la iniciativa, pero nuestra idea siempre es ser protagonistas. Enfrente habrá un rival de categoría, hay que tomar los cuidados necesarios", advirtió el entrenador Lionel Scaloni, en rueda de prensa virtual desde el predio de Ezeiza (periferia sur de Buenos Aires), donde se concentró la selección.



El fantasma del covid-19 sobrevuela la selección que sufre las bajas del arquero Franco Armani y del lateral Gonzalo Montiel por dar positivo sus respectivos análisis de antígenos.



Causó revuelo también el supuesto positivo del estelar Sergio 'Kun' Agüero, el último en sumarse el martes a la concentración argentina tras participar de la Liga de Campeones con el Manchester City, pero luego la AFA informó que la prueba de antígeno dio positivo pero el PCR fue negativo para el flamante jugador del FC Barcelona, quien ya padeció coronavirus.

De todos modos Agüero no está entre los 11 titulares anunciados por el DT, que tendrá en el arco a Emiliano Martínez en reemplazo de Armani y será el debut albiceleste para el defensor del Atalanta italiano Cristian 'Cuti' Romero, de 23 años y en el ataque a Messi, Angel Di María y Lautaro Martínez.



"Es muy difícil llevar adelante el tema del virus, en el día a día y en los entrenamientos. Estamos todas las selecciones en las mismas condiciones. Hay que convivir con esto con la mayor responsabilidad", declaró Scaloni.

Messi, el capitán de la Albiceleste, advirtió que ambos partidos de eliminatorias son "dificilísimos" para Argentina, que tras cuatro fechas se ubica segunda en el premundial con 10 puntos, detrás de Brasil (12), en tanto Chile está en el sexto puesto con 4 puntos.



Frente a Chile, 'la Pulga' pronosticó un encuentro "muy duro", en declaraciones difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Chile es una grandísima selección, con muy buenos jugadores. Si bien tienen técnico nuevo (el uruguayo Martín Lasarte) y no tuvo muchos partidos, Chile tiene una base de experiencia con chicos nuevos que ya se incorporaron, hubo recambio. Es una selección en crecimiento y en preparación, muy competitiva", sostuvo Messi.



Más allá de un historial que favorece a la Albiceleste, hay una rivalidad aparte con Chile desde que éste le ganó a Argentina dos finales consecutivas, en la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016 en sendas definiciones por penales. La Albiceleste la superó en el partido por el tercer puesto en la Copa América de Brasil-2019.



Scaloni no podrá contar con el suspendido defensor Nicolás Otamendi ni con el delantero Nicolás González, quien se recupera de una lesión.

Marca de covid

Lasarte deberá lidiar con la ausencia de Vidal, volante del Inter de Italia y uno de los pilares del equipo, afectado por covid, en un partido clave para La Roja.



"No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal en el concierto internacional, lo que es para la selección de Chile, lo que ha sido", dijo Lasarte desde Santiago del Estero (1.200 km al norte de Buenos Aires), sede del encuentro por el premundial, aunque declinó opinar sobre la vida privada del jugador y las posibles causas de su contagio.



Consultado sobre el partido ante Argentina, Lasarte aseguró que "el deseo es conseguir los tres puntos o llevarnos algo que sea bueno. Es un partido duro, difícil y tenemos la ilusión de llevarnos algo positivo".



Admitió sin embargo que la presencia de Messi en el equipo rival "es motivo de atención, de preparación en la estrategia general del juego".



Lasarte convocó a veteranos y jóvenes con el fin de evitar sorpresas ante posibles lesiones para enfrentar primero al equipo de Messi, cinco días después recibir a Bolivia y luego afrontar la Copa América, mudada a Brasil.



El partido se disputará este jueves a las 7:00 p.m. de Colombia y será arbitrado por Jesús Valenzuela, de Venezuela, mientras que el VAR estará en manos del uruguayo Leodán González.



Estos son los equipos probables:



Argentina: Emiliano Martínez - Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico - Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo de Paul - Lionel Messi, Angel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena - Charles Aranguiz, Erick Pulgar, César Pinares - Jean Meneses, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.