Bolivia Vs. Venezuela: duelo para salir del fondo de la tabla en Eliminatorias

Alejandro Cabra Hernandez

Bolivia y Venezuela, junto a Perú las tres selecciones que se encuentran en el fondo del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, se enfrentarán este jueves en La Paz en partido de la séptima fecha en busca de un triunfo que les permita tomar aire.



El encuentro está programado para las 3:00 p.m. de Colombia y se disputará en el estadio Hernando Siles, en La Paz (3.600 msnm). El árbitro será el colombiano Jhon Ospina.

Ambas selecciones se encuentran en la zona baja de la tabla de posiciones. Bolivia comparte el último lugar con Perú con tan solo un punto, mientras que la Vinotinto se ubica ligeramente por encima, con tres unidades.



El premundial, que otorga cuatro cupos para Catar-2022 y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de otro continente, tiene a Brasil líder con puntaje perfecto, 12 unidades, seguido de Argentina con 10.



Mas atrás vienen Ecuador con 9, Paraguay y Uruguay con 6 cada uno, Chile y Colombia con 4 puntos.

Fortalecerse en La Paz

La Verde, que ya sufrió dos derrotas (contra Ecuador y Argentina) en su bastión de La Paz, y solo logró sumar un punto en Asunción frente a Paraguay, cuando le empató 2-2 contra todo pronóstico en noviembre pasado en la cuarta fecha, necesita volver a hacer fuerte en su casa para soñar con Catar-2022.



Si bien no hay certeza sobre quiénes serán los escogidos por el técnico de Bolivia, el venezolano César Farías, en la convocatoria están los cinco jugadores del plantel que militan en equipos extranjeros: el artillero Marcelo Martins Moreno, de Cruzeiro; los defensores Luis Haquín, de Deportes Melipilla (Chile); y Adrián Jusino, del griego Larissa; el volante Boris Céspedes, del Servette (Suiza); y el delantero Jaume Cuellar, del Spal italiano.



Los equipos locales de los que más se nutre el plantel boliviano son Bolívar, The Strongest y el campeón Always Ready.



El equipo está concentrando en el Centro de Alto Rendimiento del Always Ready en la localidad altiplánica de Guarina, a más de 3.800 metros de altitud, junto al lago Titicaca.

Cambiar la historia

Los dirigidos por el portugués José Peseiro entrenaban desde el martes en Santa Cruz (este de Bolivia) y este jueves partieron a La Paz para intentar minimizar al máximo los efctos de la altitud de la capital boliviana.



El equipo venezolano lamenta bajas importantes, de algunas de sus máximas figuras, como su goleador Salomón Rondón, el volante Yangel Herrera, el defensa Yordan Osorio y el tambinén delantero Yeferson Soteldo, todos por lesión.



Entre las novedades están el veterano mediocampista del Torino italiano Tomás Rincón y el delantero Josef Martínez, que regresa a la Vinotinto tras una larga ausencia.



"Queremos cambiar la historia futbolística de Venezuela, ir y pelear el Mundial", dijo a un medio venezolano Joel Graterol, arquero del América de Cali.



Posibles alineaciones:



Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquín, Enrique Flores - Rodrigo Ramallo, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Ramiro Vaca - Juan Carlos Arce, Marcelo Martins Moreno. DT: César Farías.



Venezuela: Wilker Faríñez - Alexander González, Rolf Feltscher, Roberto Rosales, Luis Mago - Junior Moreno, Cristian Cásseres, Rómulo Otero, Jefferson Savarino - Fernando Aristiguieta y Josef Martínez. DT: José Peseiro.