Chelsea anunció el despido como entrenador de su leyenda Frank Lampard

Juan Carlos Pamo

Alejado del podio y de sus altas ambiciones, el Chelsea anunció este lunes el despido como entrenador de su leyenda Frank Lampard, tras año y medio en el cargo, a un mes de disputar la ida de octavos de la Champions contra el Atlético de Madrid.



"Un cambio es necesario para dar tiempo al club para mejorar las actuaciones y los resultados esta temporada", escribió el Chelsea en un comunicado.



El equipo londinense ocupa actualmente la novena posición en la Premier League, a once puntos del líder Manchester United.



Lampard, de 42 años y leyenda del club como jugador (2001-2014), no ha sido capaz de mantener a los Blues en los puestos altos de la tabla, a pesar de las importantes incorporaciones para esta temporada.



El propietario del club, el millonario ruso Roman Abramovich, calificó la decisión de "muy difícil".



"En las circunstancias actuales creemos que es preferible cambiar al equipo técnico", escribió en un comunicado, a un mes de los octavos de Champions.



El domingo el Chelsea se clasificó para los octavos de la Copa, al ganar 3-1 al Luton, de la segunda división.



En un año y medio al frente del Chelsea, Lampard, que tenía contrato hasta 2022, ha llevado a su club a una final de la Copa de Inglaterra y a una prometedora cuarta posición en la Premier League, en su primera temporada en Stamford Bridge.



El nombre de su sustituto no se ha anunciado, pero varios medios ingleses han publicado que el alemán Thomas Tuchel, entrenador del París Saint-Germain hasta la llegada del argentino Mauricio Pochettino a mediados de enero, será el elegido.



El nuevo inquilino del banquillo de Stamford Bridge deberá planificar una visita de alto riesgo el 23 de febrero a la cancha del Atlético de Madrid, líder sólido de la Liga, en la ida de octavos de la Champions.



Antes, tendrá un camino bastante sencillo en la Premier a excepción del duelo contra el Tottenham del 4 de febrero.



La falta de regularidad en esta competición es lo que ha costado el puesto a Lampard, incapaz de seguir el ritmo de los otros gallos de la competición. El Chelsea tiene 11 puntos menos que el líder Manchester United y 5 que el Liverpool, que ocupa el cuarto puesto, último que conduce a la próxima Liga de Campeones.



El inicio de 2021 no contribuyó a mejorar su situación, con derrotas ante Manchester City (3-1) y Leicester (2-0) y únicamente una victoria por la mínima a mediados de enero ante el Fulham (1-0).



Las expectativas eran muy altas para un club que contrató este curso a una de las mayores promesas del fútbol alemán, Kai Havertz, fichado del Bayer Leverkusen por 80 millones de euros (97 millones de dólares) según la prensa, además de Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech o Edouard Mendy.



También llegó a las filas del campeón de la Europa League en 2019 el experimentado defensa Thiago Silva, libre tras terminar su etapa en el PSG. Tuchel, que había peleado por la continuidad del brasileño en la capital francesa, podría reencontrarlo en Londres