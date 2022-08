Champions League: todos los detalles del sorteo de la fase de grupos que será este jueves

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/23 se celebra este jueves. El certamen tendrá lugar en Estambul (Turquía) a partir de las 10:00 a.m., hora colombiana.



¿Qué dos equipos regresarán a Estambul en nueve meses? La final de la Liga de Campeones en el estadio Atatürk hace soñar a los 32 clubes que estarán en los bombos del sorteo de la fase de grupos, el jueves en Turquía, donde el Real Madrid y el resto de favoritos conocerán su camino hacia las rondas eliminatorias.



En el centro de conferencias Haliç de Estambul, sobre las riberas del Cuerno de Oro, el vigente campeón madrileño y sus principales rivales (París SG, Manchester City, Liverpool o Bayern de Múnich) descubrirán el inicio del recorrido que habría de conducirles a la final de la competición europea más prestigiosa.



Un camino que parece sembrado de trampas en esta temporada entrecortada por el Mundial-2022 de Catar (20 noviembre-18 diciembre): la fase de grupos de la Champions se condensará de comienzos de septiembre a principios de noviembre, obligando a la mayoría de los grandes a jugar cada tres días, y ese calendario inhabitual postergará la final hasta el 10 de junio de 2023.



El estadio olímpico Atatürk traerá buenos recuerdos al Liverpool, proclamado campeón en ese recinto en 2005 al término de un partido de leyenda. Y menos buenos para el AC Milan: el campeón de Italia 2022 ganaba 3-0 ante los Reds al descanso de esa final memorable, antes de ver cómo le empataban 3-3 y de caer en el desenlace a penales.



Ese fracaso pudo haber causado un trauma de por vida al entonces técnico 'rossonero', un tal Carlo Ancelotti.



Pero desde entonces el técnico de cejas circunflejas conquistó tres Champions, una con el Milan (2007) y dos con el Real Madrid (2014, 2022), estableciendo un nuevo récord de victorias como entrenador (cuatro títulos).



Y últimamente se ha especializado en dar la vuelta a resultados adversos.

- "Seguir ganando" -

Difícil no ver al Real Madrid, 14 veces campeón de Europa, como el gran favorito de esta nueva edición, un estatus ratificado por su rango de cabeza de serie y por su presencia en el bombo 1 el jueves en el tradicional sorteo de los ocho grupos de cuatro equipos.



El club blanco puede contar con su capitán Karim Benzema, goleador de nuevo el 10 de agosto para conquistar la Supercopa de Europa contra el Eintracht Fráncfort (2-0) y aspirante N.1 el jueves a hacerse con el Premio UEFA al mejor jugador de la temporada... ¿a la espera del Balón de Oro en octubre?



Es cierto que el Real Madrid no pudo reforzarse con Kylian Mbappé. Y que el club merengue perdió además a Casemiro (traspasado al Manchester United), el jugador que aportaba equilibrio en la medular.



En calidad de campeones de sus respectivas ligas, PSG, City, Bayern y AC Milan figuran junto al Real Madrid en el primer bombo, por lo que no se verán las caras en la fase de grupos.

- Fin del 'bling-bling' en París -

París, que decidió acabar con la era del 'bling-bling', se ha encomendado a un entrenador con las ideas claras, aunque sin gran experiencia en la Liga de Campeones, el francés Christophe Galtier. Pero con Mbappé renovado hasta 2025, Neymar renacido y Messi al fin aclimatado, el club parisino puede soñar con obtener al fin la ansiada 'Orejona'.



En el bombo 2 habrá otro peso pesado como el Liverpool de Jürgen Klopp, ganador del torneo en 2019 y finalista la temporada pasada en el Stade de France (1-0).



Es cierto que los Reds han perdido al senegalés Sadio Mané, que puso rumbo a Múnich, pero, con la estrella egipcia Mohamed Salah, el colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez, su línea atacante sigue siendo de las más poderosas en el continente.



Entre los aspirantes también estarán el Chelsea de Thomas Tuchel, campeón de Europa en 2021, el Tottenham de Antonio Conte, la Juventus de Massimiliano Allegri, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, así como el Barcelona de Xavi.



El club catalán, lastrado la temporada pasada por su colosal deuda, ha activado este verano boreal varias 'palancas' (ventas de patrimonio) para fichar a precio de oro de cara a esta campaña. Y la llegada del goleador polaco Robert Lewandowski (procedente del Bayern) ha devuelto la sonrisa a los aficionados azulgranas, que la perdieron después de la eliminación del equipo en la fase de grupos del curso pasado... y la victoria final de su gran rival.



Los clubes del bombo tres y cuatro esperan evitar a los favoritos, aunque equipos como el Eintracht Fráncfort y Oporto (bombo 1) o Sevilla y Leipzig (bombo 2) son rivales más asequibles de cara a la lucha por entrar en los cruces.