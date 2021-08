¿Cerca del Real Madrid? El PSG podría dejar salir a Kylian Mbappé 

La salida de Kylian Mbappé al Real Madrid parecer ser inminente, según las últimas informaciones de los medios internacionales.



El PSG está por aceptar la última oferta que hizo el Real Madrid por el jugador francés, que quiere salir del conjunto parisino.



"El vestuario le ha dado ya por perdido prácticamente y su marcha es una cuestión de horas", informó el diario AS.



Además, el medio español aseguró que "la intención del jugador ha sido firme desde principios de año: no quiere renovar ni por todo el dinero del mundo. Así se lo comunicó a Leonardo hace dos semanas, con el que apenas tiene relación, y así se lo hizo saber a Nasser Al-Khelaïf".



Este jueves, el Real Madrid hizo una nueva oferta de 180 millones de euros (211 millones de dólares), según varios medios franceses y españoles. En el sorteo de la Liga de Campeones, el presidente del PSG, Al Khelaifi, dijo que la postura de su club "no ha cambiado" y que quiere conservar al jugador.



El miércoles, el director deportivo del PSG, Leonardo, evocó por primera vez la hipótesis de una marcha del goleador. El periódico L'Equipe se pregunta en portada este jueves: "¿El París resignado?".



Si el jugador "quiere irse no lo retendremos, pero se irá o se quedará con nuestras condiciones", lanzó el brasileño.



El PSG rechazó una primera oferta del conjunto madrileño de 160 millones de euros, considerada "insuficiente" por Leonardo.



"No podemos vender a un jugador a menos de lo que pagamos por él cuando tenía 18 años", es decir 180 millones de euros, asegura Leonardo.



La pelota está de nuevo en el tejado del Santiago Bernabéu. Es "una guerra sucia por Mbappé", estima el periódico catalán Sport.



"El PSG no lo va a poner nada fácil", insiste Marca.



El anuncio oficial de la partida de Mbappé podría darse durante el transcurso de este viernes.