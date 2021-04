Everton celebra: Newcastle le arrebató el triunfo al Liverpool

Alejandro Cabra Hernandez

El Newcastle (15º) sacó al Liverpool (6º) de los puestos de Liga de Campeones que habría ocupado, provisionalmente, en caso de victoria, un triunfo que no se produjo porque las 'Urracas' empataron y pusieron el definitivo 1-1 en el tiempo añadido, en un partido de la 33ª fecha de la Premier League.



Los 'Reds' hicieron madrugar al marcador con un tanto del egipcio Mohamed Salah en el minuto 3. La victoria les situaba temporalmente en la cuarta posición de la clasificación, un punto por encima de Chelsea (4º) y West Ham (5º), que precisamente se ven las caras este sábado (11:30 a.m. de Colombia).



Pero el conjunto local no logró ampliar la diferencia en el marcador y el Newcastle lo aprovechó para arañar un punto en el último suspiro obra de Joe Willock (90+5).



El entrenador alemán Jürgen Klopp apostó por un once muy ofensivo, metiendo en el equipo titular a Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané y Diogo Jota, toda una declaración de intenciones.



Por supuesto, el equipo generó mucho peligro. El portugués Jota dispuso de dos buenas ocasiones (24, 28), lo mismo que el senegalés Mané (27, 40) y que Salah (36), pero no se concretaron en goles y, a base de jugar con fuego, el cuadro de Anfield terminó por quemarse.



De esta manera, el Liverpool sube a la sexta posición de la tabla con 54 puntos, a uno de 'Blues' y 'Hammers'. El Newcastle, de su lado, es 15º con 36 unidades, nueve por encima del descenso.



El viernes, el Everton (8º) asaltó el Emirates Stadium del Arsenal (9º), a quien derrotó por la mínima, y mantiene vivas sus aspiraciones de entrar en la próxima edición de la 'Champions', que tiene provisionalmente a solo tres puntos.



El líder Manchester City y el Tottenham (7º) ya disputaron sus respectivos encuentros de la 33ª fecha, con sendas victorias sobre Southampton y Fulham respectivamente, debido a que el domingo se miden en la final de la Copa de la Liga.