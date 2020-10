Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, un duelo de ajedrecistas entre Colombia y Chile

Juan Carlos Pamo

Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda protagonizarán un duelo de mentes brillantes este martes en la noche, cuando Colombia y Chile se midan en Santiago por la segunda fecha de las clasificatorias hacia la próxima Copa del Mundo.



El portugués buscará lograr un triunfo que ratifique el gran comienzo colombiano en este proceso hacia Catar 2022, mientras que el vallecaucano necesita de manera urgente guiar a Chile a una victoria que le permita enderezar su camino tras un debut accidentado con Uruguay, en el que su equipo cayó sobre la hora.



Todo lo que pase en el partido de hoy —uno de los más atractivos de la jornada— estará fríamente calculado y orquestado desde los bancos técnicos de ambos equipos, porque tanto Queiroz como Reinaldo tienen en su lomo la experiencia de haber logrado ya grandes objetivos a nivel de selecciones.



El luso, de 67 años, metió a Sudáfrica al Mundial del 2002, a Portugal al del 2010 y a Irán a las ediciones del 2014 y el 2018.



Rueda no se queda atrás. En el 2010 llevó a Honduras a la Copa del Mundo, y cuatro años más tarde, hizo la misma tarea con Ecuador.



Ahora, el fútbol los hizo coincidir en la eliminatoria suramericana, la más difícil del planeta, y su enfrentamiento de este martes, de seguro, marcará el destino inmediato de cada selección.

“Reinaldo es muy listo”

En la conferencia de prensa previa al partido de este martes en la noche, Queiroz, el entrenador de Colombia, elogió a Reinaldo, y aseguró que no iba a dar mayores detalles sobre su formación titular del juego de esta noche para no darle ventajas.



“Me gustaría hablar sobre nuestras opciones luego de lo que será el partido, porque el señor Rueda está pendiente de lo que yo digo, así como yo estoy atento a lo que diga él”, sostuvo el portugués.



“Reinaldo es un entrenador muy listo y que conoce bien a los futbolistas colombianos”, sentenció.



Sobre lo que serán las claves para conseguir un buen resultado en el estadio Nacional de Santiago, Queiroz hizo énfasis en que mantener la identidad de juego será fundamental para Colombia.



“Con nuestra identidad vamos a tratar de controlar las cargas de Chile y jugar mejor que ellos. Nosotros debemos mejorar lo que hicimos contra Venezuela y aplicarlo en este partido exigente que se nos viene”, remarcó.



Finalmente, el experimentado técnico europeo aseguró que trata de darle instrucciones claras y sencillas a sus dirigidos para que así disfruten dentro de la cancha.



“No me gusta complicar el fútbol”, señaló. “Lo que quiero es que mis jugadores entren al campo y disfruten del juego”.

“Colombia llega mejor”

Rueda, el seleccionador chileno, también analizó lo que será el compromiso de hoy, asegurando que su equipo lo dará todo por lograr su primera victoria en la eliminatoria a pesar de que Colombia, desde su concepto, llega en un mejor momento futbolístico.



“Va a ser un partido muy equilibrado. Ellos llegan mejor, sus jugadores viven una mejor actualidad y están marcando goles en ligas que son muy competitivas, pero nosotros tenemos que ser aplicados y mostrar rebeldía”, analizó el estratega vallecaucano.



Para Reinaldo, lo más importante para Chile será cortar las sociedades ofensivas que hay en su adversario, en especial la que tienen los delanteros Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, que juegan juntos en el Atalanta de Italia.



“Colombia es un rival competitivo, que tiene muchas fortalezas y hombres potentes. Chile impondrá condiciones cortando esas pequeñas sociedades que ellos tienen”, indicó.



Queiroz y Rueda ya tienen listo su tablero de ajedrez para disputar una partida emocionante.

En detalle

Queiroz y Rueda también tienen en común la pasión por el trabajo en las divisiones menores. Ambos hicieron cosas importantes por sus países.



El luso fue campeón del Mundial Sub-20 con su país, mientras que Reinaldo ocupó en tercer puesto con Colombia en la Copa del Mundo de esa categoría disputada en el 2003, en los Emiratos Árabes.