Carlos Bacca fue titular en un Villarreal que empató en casa con el Real Madrid

Francisco Henao

Dos semanas después de perder en Valencia (4-1) y cuatro días antes de recibir al Inter, el Real Madrid demostró que sigue sin carburar, al dejarse dos puntos en su visita a Villarreal, después de empatar a un gol en la 10ª jornada del campeonato español.



El delantero de origen dominicano Mariano Díaz, que fue sorprendentemente titular, abrió el marcador para el Real Madrid nada más comenzar el partido, pero el equipo entrenado por Zinedine Zidane se fue desenchufando del partido a medida que avanzaban los minutos y el Villarreal acabó empatando con un gol de tiro penal de Gerard Moreno (75) .



En el Villarreal jugó el colombiano Carlos Bacca, quien no tuvo muchas oportunidades para vulnerar el arco de Courtois.



Con este empate, el Real Madrid se mantiene cuarto en la clasificación provisional (con 17 puntos de 27 posibles) , mientras que el Villarreal asciende al segundo puesto con 19 unidades, a uno solo de la Real Sociedad, el líder, que el domingo visitará al Cádiz (6º) .



"Claramente, perdemos dos puntos. El empate sabe a poco. Merecíamos mucho más hoy por el partido que hicimos. Me molestó por el esfuerzo de los chicos", declaró tras el partido un Zidane que tuvo importantes bajas para este partido (Benzema, Ramos y Casemiro) .



Tras las críticas recibidas por los malos resultados del equipo en este comienzo de temporada, Zidane aseguró a los periodistas: "Tengo la misma ilusión que el primer día, no os preocupéis por ello".



Este sábado, Atlético de Madrid (3º con 17 puntos) y Barcelona (9º con 11) miden sus fuerzas en el Metropolitano en un partido en el que los catalanes deben lograr la victoria si no quiere ver cómo los primeros clasificados se alejan un poco más aún.



Sevilla (13º) y Celta (19º) completarán la jornada sabatina que comenzó con un empate entre Levante (17º) y Elche (7º) .