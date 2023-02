Carlo Ancelotti: "Hoy cometimos algunos errores atrás, pero hicimos un buen partido" 

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti destacó a Vinicius, que "marca la diferencia en cada partido", este sábado tras conquistar el Mundial de Clubes, con el brasileño elegido como mejor jugador del torneo.



"Vini está progresando, empezó a hacerlo el año pasado, como el equipo, llegamos a ganar la Champions y ahora el Mundial. Lo está haciendo muy bien, estamos encantados con él, sobre todo porque vemos que sigue mejorando. Es mucho más efectivo, marca la diferencia en todos los partidos", dijo el italiano tras derrotar 5-3 a Al Hilal.



"No jugará el miércoles porque está suspendido y volverá contra Osasuna. Le daré dos días de descanso, le vendrán bien, aunque no muestra señales de cansancio", añadió, en referencia al duelo de la liga española en casa contra el Elche.



El brasileño marcó un doblete en la final, como el uruguayo Federico Valverde. Ambos también marcaron un gol en la semifinal contra el Al Ahly (4-1).



"Ha llegado a once goles, ha pasado un momento difícil, pero está volviendo poco a poco, aporta mucho en todos los aspectos. Además de los goles está la energía que mete en el campo. Nos aporta mucho", dijo 'Carletto' sobre Valverde.



El técnico blanco repitió el mismo mensaje que en las conferencias anteriores: "El equipo está mejorando, están volviendo los lesionados. Volvió Karim (Benzema), volverán (Eder) Militao y (Thibaut) Courtois. Esto nos dará impulso para el final de temporada, en el que tenemos muchísima confianza".



"Hoy cometimos algunos errores atrás, pero hicimos un buen partido, hemos mostrado la mejoría", continuó.



El entrenador destacó al Al Hilal como una muestra del crecimiento del fútbol: "Está mejorando en todo el mundo, ya casi no hay diferencias entre continente, aunque es verdad que el europeo es muy fuerte".



Finalmente a Ancelotti le recordaron que con el título de este sábado iguala con el Real Madrid los ocho que logró con el Milan.



"Son como dos familias manejadas muy bien, (Silvio) Berlusconi fue un grande y Florentino Pérez lo es, lo primero es que son aficionados al club. Luego tienen historia y tradición", dijo.