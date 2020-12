Alejandro Cabra Hernandez

El técnico vallecaucano Reinaldo Rueda está cada vez más lejos del banco de Chile y más cerca del de Colombia.



Este miércoles, la prensa chilena publicó que Rueda estaba arreglando los detalles de su salida con la Asociación Nacional de Fútbol de Chile porque está en negociaciones para dirigir a la Selección Colombia.



Rueda, actual seleccionador de Chile, es el hombre que quiere la Federación Colombiana de Fútbol para sentarlo en el banco en reemplazo del portugués Carlos Queiroz.

El diario austral La Tercera precisó que el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, ya conversó con su par de la asociación chilena, Pablo Milad.



La conversación entre Jesurún y Milad no tenía otro objetivo que pedir la autorización del dirigente chileno para negociar con Rueda su vinculación a la selección colombiana.



"La Federación Colombiana me pidió hablar con él y yo lo acepté manteniendo la deferencia y el respeto”, dijo Milad a La Tercera.



Esta información surge después de que Milad le confirmara el martes pasado a El País, en exclusiva, que ve muy posible que Rueda reemplace a Queiroz.



“Sí, es posible”, contestó el directivo chileno a la pregunta de que si esa opción se podría concretar.



Milad, que no quiso profundizar mucho en el tema, también reconoció en el diálogo del martes con El País haber tenido un contacto con Jesurún.



“Hablamos algo generalizado durante una reunión en Paraguay”, comentó Milad, quien señaló luego que era “mejor esperar a que todo se concretara”.



El País anunció el viernes pasado, en exclusiva, que Reinaldo Rueda sería el nuevo técnico de la Selección Colombia, después de haber dado pasos para dejar la selección chilena.



El seleccionador vallecaucano ha sido criticado por la prensa y la afición chilena por su campaña con el equipo austral, que en las clasificatorias al Mundial de Catar 2022 tiene 4 puntos en 4 juegos, los mismos que hiciera Queiroz con Colombia.



Queiroz dejó el banco colombiano tras las goleadas que sufrió la Selección a manos de Uruguay en Barranquilla y de Ecuador en Quito, en las fechas tres y cuatro.