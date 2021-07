¿Busca equipo? Benítez le habría dicho a James que no cuenta con él en el Everton

Los días de James Rodríguez en el Everton estarían contados. El volante colombiano no continuaría en el club inglés para la próxima temporada.



Según informó el reconocido programa español, El Chiringuito, el jugador no entra en los planes del entrenador español, Rafa Benítez, quien ya lo dirigió en el Real Madrid.



"En el primer día de la pretemporada del Everton, Rafa Benítez tiene una reunión con James Rodríguez, una reunión en la que le dice lo siguiente: 'James, no cuento contigo. James, conmigo no vas a jugar'", reveló el periodista español, Edu Aguirre.



Además, agregó que James está buscando la salida del equipo inglés.



El colombiano viene de tener una temporada irregular con los 'Toffees', interrumpida por las frecuentes lesiones.

