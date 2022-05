Burlas de Byron Castillo ante acusaciones de Chile de mentir sobre su nacionalidad

Acusado por Chile ante la FIFA de falsa nacionalidad, el jugador de la selección de Ecuador Byron Castillo respondió a la polémica...a través de canciones y burlas en redes sociales.



El mundo del fútbol espera expectante la decisión de la FIFA sobre este asunto, que podría arrebatar a Ecuador su cupo directo al Mundial de Catar, conquistado al terminar en cuarto lugar en la clasificatoria suramericana.



Mientras tanto el jugador en el centro de la controversia se mostró despreocupado en sus redes sociales y no se ha pronunciado, al menos no directamente, sobre la acusación de Chile de que nació en Colombia.



En Instagram el futbolista acompañó varias publicaciones con canciones que evocan personas injustamente vilipendiadas.



En un post compartió la canción "Todos Quieren a Raymond" del reguetonero Daddy Yankee, destacando la frase "Yo soy figura pública, 'toy expuesto a la crítica de gente buena, gente humilde, gente estúpida" (..), parásitos que le gusta hacerle daño a otras personas".



También compartió un meme de un fanático que se burla de Chile por haber quedado fuera del Mundial. En sus publicaciones se repetían las frases "míranos por TV".



El lateral que milita actualmente en el Barcelona de Guayaquil después incluyó estas letras del rapero Leittoh Atacaa: "Tú me critica' porque consigo hacer todo lo que tú no puedes".



Castillo defendió en ocho partidos de la eliminatoria sudamericana a Ecuador, en los que conquistó 14 puntos.



En caso de que perdiera los puntos logrados en dichos encuentros, Ecuador, que terminó el clasificatorio en cuarto lugar con 26 puntos, caería al último escalón con 12 unidades.



Chile, por su parte, sería el principal beneficiado ya que sumaría cinco puntos y treparía al cuarto lugar con 24 unidades, los mismos que Perú pero con mejor saldo de goles, lo que le permitiría clasificar de manera directa a Catar-2022.



Ecuador integra el Grupo A del Mundial, que se disputa entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre y en el que debutará contra el anfitrión Catar, para después enfrentar a Senegal y Países Bajos.