¡Buenas noticias! Pelé deja la UCI tras operación de colon

El legendario Pelé, de 80 años, dejó este martes la unidad de cuidados intensivos en la que permanecía ingresado desde hacía una semana y media, tras una operación en el colon por un tumor sospechoso, informó el centro médico que lo atiende en Sao Paulo.



"El paciente Edson Arantes do Nascimento presenta una buena condición clínica y recibió el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Permanecerá, a partir de ahora, en recuperación en una habitación" indicó el Hospital Israelita Albert Einstein en un comunicado.



'O Rei' estaba en esa unidad especial desde el sábado 4 de septiembre, cuando le operaron por un tumor en el colon que le fue detectado durante unos chequeos rutinarios.



Ni los médicos ni Pelé y su familia han informado hasta el momento sobre los resultados del análisis patológico del tumor.



Los médicos habían dicho que esperaban trasladar al exfutbolista a una habitación el martes pasado, pero terminó por hacerlo una semana después.



"Ya salí de la UCI y estoy en mi cuarto. Cada día estoy con más alegría, con mucha disposición para jugar noventa minutos más la prórroga. ¡Estaremos juntos en breve!", escribió Pelé en su cuenta en Instagram.



La leyenda del fútbol acompañó su mensaje con una fotografía, aparentemente desde su habitación hospitalaria, en la que alza los puños y sonríe.



"Amigos míos, este es un recado para cada uno de ustedes. No piensen, ni siquiera por un minuto, que no leí los miles de mensajes de cariño que recibí por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor, amor!, agregó. La víspera una de sus hijas, Kely Nascimento, aseguró que el tres veces campeón del mundo (1958, 1962, 1970) estaba " listo para dejar la UCI ". " Se está recuperando bien de la cirugía. Está sin dolor, de buen humor (¡¡Está un poco irritado porque solo puede comer gelatina, pero lo superará!!) ", señaló en tono de broma en Instagram.



Kely Nascimento publicó una foto de una aparente videollamada con el astro, en la que se muestra a Pelé esbozando una media sonrisa y con gesto alegre.



Aquella fue la primera imagen del exjugador, que el 23 de octubre cumplirá 81 años, desde que fue internado en el prestigioso hospital paulista.