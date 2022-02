Brayan Riascos, el delantero vallecaucano que juega en la tensa Ucrania

El mundo se mantiene por estos días en vilo con la tensa situación que se vive en Ucrania y una posible invasión de Rusia, un hecho político que también afecta a las esferas del deporte y en especial al fútbol.



Entre los dos países existe un profundo vínculo histórico. Ucrania era parte de la Unión Soviética y es considerada la cuna de la cultura rusa. Sin embargo, en los últimos años Kiev se ha acercado más a Occidente y se ha alejado de Moscú.



La posibilidad de que Ucrania se una a la Otán es concreta. Algo a lo que Rusia se opone rotundamente.



Esta fricción diplomática ha aumentado la tensión ya acumulada en los últimos años, a pesar de que Moscú afirma que el despliegue de tropas en la frontera ucraniana sean solo maniobras de rutina, y que no planea una invasión. Occidente lo considera muy posible.



Aunque varios países han alertado a sus ciudadanos de abandonar territorio ucraniano, Colombia dio indicaciones en días pasados de los protocolos a aplicar en caso de un desenlace bélico en esa parte de Europa oriental.



De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Cancillería de nuestro país, 32 colombianos viven en Ucrania, de los cuales tres de ellos son futbolistas que actúan en la primera y segunda división de la Liga de ese país. Duván Balceiro y Gílmar Bolívar son dos de los cafeteros que juegan en el balompié ucraniano.



El otro es el delantero vallecaucano Brayan Riascos, quien milita desde hace siete meses en el equipo Metalist, escuadra de la segunda división y que tiene como sede la ciudad de Járkov, la segunda con mayor número de habitantes por detrás de Kiev, la capital ucraniana.



El atacante, oriundo de Buenaventura, está por estos días en Turquía junto a su equipo, aprovechando el parón de los torneos en Ucrania debido a las bajas temperaturas que se presentan en el país por esta época del año y que descienden hasta los - 15 grados.



“Hace un par de días tuve la posibilidad de ir a Ucrania y todo me pareció muy normal. Hasta ahora el club no nos ha comunicado qué debemos hacer en caso de que pase alguna cosa, y los habitantes de la ciudad donde vivo se ven muy tranquilos”, comentó Brayan en charla con El País.



Las informaciones que llegan desde esta parte del mundo han ocasionado la preocupación en la familia del futbolista vallecaucano. Una parte de sus familiares habita en Buenaventura y otra en Cali.



“Mi familia y en especial mi madre están muy preocupados por la situación acá en Ucrania. Hablo con ella todos los días, le digo que esté tranquila, que si Dios permite, no va a pasar a mayores; ojalá así sea”, agregó Riascos.

Brayan vive por estos días solo en Ucrania, ya que su esposa está en la etapa final de su embarazo en Portugal, país donde vivieron hasta hace poco tras un exitoso paso del bonaverense por el fútbol luso.

“Ella está inquieta por lo que se dice que puede pasar en Ucrania. Le dije que la vida por ahora está normal e incluso los vuelos comerciales salen y entran del país sin inconvenientes”, añadió.



Junto al jugador colombiano, en el Metalist actúan otros futbolistas latinoamericanos que están alerta a lo que pueda desencadenar esta situación en Ucrania. Un ecuatoriano, un argentino, un paraguayo y cinco brasileños comparten en la misma plantilla al lado del atacante vallecaucano de 27 años.



“Mi compañero de cuarto es el argentino y mantiene siempre pendiente de las informaciones. Su familia llega la próxima semana a Ucrania y eso genera alguna preocupación”, acotó.



El fútbol ucraniano se reanudará el 19 marzo y de acuerdo a lo expresado por Brayan, por el momento no hay indicios de que se vaya a suspender por lo que se vive en el aspecto político.



“Faltan 10 partidos para finalizar el torneo. Hemos parado porque en esta parte del año se presenta mucha nieve y temperaturas muy bajas, en algunos campos no se puede jugar. Normalmente se para unos dos meses por las duras condiciones climatológicas”, explicó Riascos.



El Metalist, donde juega Brayan, marcha tercero en la segunda división de Ucrania y lucha por una de las dos plazas para ascender a la máxima categoría. El tercero en la tabla juega un repechaje con un equipo de la primera división.



Riascos tiene aún contrato por dos años y medio con su escuadra, y desde que llegó al Metalist ha disputado 15 compromisos y ha anotado 6 goles.



Brayan comenzó su carrera futbolística en la selección de Buenaventura y luego se fue a Tuluá, donde estuvo en la escuela de formación de Faustino Asprilla.



De allí pasó a Brasil, donde fue a probar suerte con la escuadra Sub-20 del Corinthians gracias a una recomendación de Freddy Rincón.

En la temporada 2013 fichó por Flamengo de Guarulhos. Un año más tarde tuvo su primera experiencia en Europa al vincularse al Trofense de Portugal.



En 2015 regresó al Flamengo de Guarulhos y posteriormente se marchó al Bragantino.

Para 2016 se dio la posibilidad de jugar en Colombia con la camiseta del Atlético Huila y en 2017 se fue definitivamente a Portugal, donde vistió las camisetas del Famalicão, Oliveirense y Nacional de Madeira.

Aunque su nombre es poco conocido en nuestro país, Brayan fue noticia en 2020, cuando una fotografía suya junto a Cristiano Ronaldo se hizo viral tras coincidir en una jornada de entrenamiento que CR7 hizo en el estadio de Funchal, sede del equipo Nacional de Madeira, donde actuaba en ese momento.



“Luego del entreno le pedí a Cristiano una foto, me dijo que le habían comentado que yo era el ‘bicho’ del equipo y terminamos hablando de fútbol. Me firmó la camiseta”, concluyó.



El vallecaucano seguirá por ahora entrenando con el Metalist y pendiente de cómo se va dando la situación en Ucrania. Confía en que haya voluntades políticas para desescalar las tensiones y que las noticias que lleguen de ese país sean positivas por sus goles y no por temas lejanos al fútbol.

Datos

Járkov, la ciudad donde vive Brayan Riascos, es la segunda más grande Ucrania, con una población cercana al millón y medio de habitantes.



Járkov es uno de los principales centros industriales, culturales y educativos de Ucrania.



El FC Metalist y el Járkov FC son los equipos de la ciudad y son el duelo clásico regional de esa zona del país.