Brasil o Paraguay: Colombia espera por el rival en la final de la Copa América femenina

La Selección Colombia logró el paso a su cuarta final de la Copa América tras derrotar 1-0 a Argentina este lunes. La 'Tricolor' ahora espera el rival a la disputa del título entre Brasil y Paraguay.



La selección brasileña, favorita a levantar por octava vez un título continental, enfrentará este martes a una Paraguay insumisa que quiere dar la sorpresa en este campeonato.



La Canarinha llegó a esta final tras ganar todos los duelos de la primera fase con 17 goles en el haber y ninguno en contra.



Todas las selecciones del Grupo B, incluido su clásico rival Argentina, desfallecieron ante las dirigidas por la sueca Pia Sundhage, que se ha estado preparando en Bucaramanga, la sede de la gran final de la Copa.



Por su parte, entre gritos de guerra inspirados en la denominada "garra guaraní", Paraguay se alista para dar una nueva sorpresa en el torneo, tras su inesperada clasificación a las semifinales dejando atrás a la experimentada selección de Chile.



El pitazo inicial sonará en el estadio Alfonso López desde las 7:00 p.m locales (00H00 GMT).



El ganador tendrá asegurado un cupo directo al Mundial de Nueva Zelanda-Australia-2023 y los Olímpicos de París-2024.



Rendimiento perfecto

Adriana, Beatriz Zaneratto y Debinha, así como la mayoría de las habituales titulares de Brasil, descansaron en el último duelo ante Perú, en el que las suplentes ganaron 6-0.



Con la clasificación al Mundial y los Olímpicos a la vista, y para muchos el campeonato del torneo en el bolsillo, la entrenadora Sundhage trabaja día a día en Colombia buscando la perfección y pensando en el futuro de la verdeamarelha.



"Brasil, en términos generales, cada vez está más organizado", dijo a los medios Beatriz Zaneratto, que ha entregado tres asistencias en el campeonato.



Sundhage, expresó: "sin importar si somos atacantes tenemos que marcar de la misma forma, entonces como conjunto estamos cada vez más compacto, porque ella dice que así vamos a sufrir cada vez menos".



"Ahora viene un partido con Paraguay, que cuenta con grandes jugadoras (...) Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo y estamos preparadas para eso", agregó la atacante del Palmeiras.



Por la hazaña

Conservando siempre un bajo perfil, las paraguayas dieron la sorpresa al clasificar como segundas del Grupo A de la fase grupos.



El equipo que nunca ha clasificado a un Mundial femenino de mayores dejó en el camino a la generación dorada de Chile, actual subcampeona (en la Copa de 2018) y con experiencia en el Mundial de Francia-2019. También doblegaron a la selección de Ecuador de la reputada entrenadora brasileña Emily Lima.



"Nadie daba un peso por nosotros. Por un lado que sigan pensando eso, que sigan pensando que Paraguay no está y vamos a pelear para seguir dando la sorpresa", dijo Rebeca Fernández.



En el conversación con el medio Versus, la delantera dijo no tenerle "miedo" a Brasil, aunque sí "respeto".



Antes del que puede ser uno de los partidos más importantes del fútbol femenino de Paraguay, Fernández soltó un grito de batalla en lengua guaraní:



"Ndo'ureimoai hukái (No la van a tener fácil)", según las declaraciones recogidas por Versus.



Historial de Colombia ante ambas selecciones



Contra Brasil la Selección Colombia se ha enfrentado en toda la historia en 9 ocasiones. Nunca ha conocido la victoria frente a las brasileñas. Han empatado una oportunidad y han perdido 8 encuentros. La 'Tricolor' solo le ha podido marcar 4 goles y ha recibido en total 42 por parte de la 'Verdeamarella'.



En el total de enfrentamientos contra Paraguay ha sido 4 oportunidades. Colombia ha ganado 3 y empatado 1. Han sido 11 goles a favor de las colombianas y 2 en contra.