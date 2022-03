Boyka Ortiz, el freestyler colombiano que fue invitado por la Fifa al sorteo del Mundial de Catar

Sebastián Ortiz Hernández, más conocido como Boyka, es un talentoso colombiano que lleva más de 14 años en la élite del freestyle fútbol, lo que lo ha llevado a posicionarse como uno de los mejores del mundo.



El freestyle fútbol, modalidad en la que se desempeña a la perfección Boyka, es el arte de hacer trucos con un balón convencional y dominarlo con todas las partes del cuerpo, logrando maniobras de alta dificultad, creativas, originales, con estilo y control.



Hasta el momento, Boyka Ortiz, oriundo de la Comuna 15 de Guayabal, Medellín, ostenta 10 títulos nacionales de manera consecutiva, se consagró subcampeón mundial en la modalidad en Praga en el año 2018 y es tercero en el campeonato mundial Street Style, que tuvo lugar en España en el 2021.



Además de esto, Boyka también se ha desempeñado como juez internacional en campeonatos desarrollados en Nueva York, Francia y México. No cabe duda de que es uno de los principales promotores de la masificación del freestyle en Colombia.



Los logros para Boyka en esta modalidad no paran, pues ahora el joven se encuentra en Doha, capital de Qatar, a donde la FIFA invitó a los mejores freestylers del mundo para ser parte de un espectáculo especial durante la inauguración del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2022.



El deportista es el único colombiano y latinoamericano que hará parte de este evento junto a otros talentos de Rusia, Estados Unidos, Polonia, Kazajistán y Londres.



“No es fácil estar aquí, no solo representando a un país, sino a un continente. Es un orgullo ser seleccionado por todo el trabajo que se ha venido realizando durante estos años, pues estamos de terceros a nivel mundial y es un privilegio ahora estar en Qatar. Venimos entrenando alrededor de 4 horas diarias para que el evento salga a plenitud. Ahí va a estar la bandera de Colombia en lo más alto”, expresó el deportista.



No cabe duda de que Boyka se ha convertido en orgullo nacional al ser la carta y representación colombiana en Doha, como también lo ha expresado su mánager, Carolina Correa, quien se ha encargado de apoyarlo a lo largo de todo su proceso.



“Me siento muy orgullosa de todo el proceso con Sebastián. Son muchos años de aprendizaje, de tocar puertas dando a conocer el trabajo de este profesional del freestyle. Verlo hoy en Doha es simplemente un sueño hecho realidad y el pago a toda la disciplina que él ha tenido y al buen trabajo que hemos realizado juntos”, aseguró Carolina Correa, mánager de Boyka y quien es conocida por haber manejado a grandes talentos deportivos y empresariales de Colombia y el mundo.