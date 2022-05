Borré irá por su primera gran final: El Frankfurt se enfrenta al Rangers por el título de la Europa League

El Eintracht de Fráncfort se enfrenta este miércoles (2:00 p.m.) al Glasgow Rangers en una final con sabor a gloria pasada, animada por los miles de aficionados escoceses y alemanes que se espera tomen Sevilla.



Los germanos no han vuelto a levantar un trofeo europeo desde la Copa de la UEFA de 1980 que ganaron contra el Borussia Monchengladbach, mientras que los escoceses sólo cuentan con la Recopa de Europa de 1972 en su palmarés continental.



La final de la Europa League se perfila así como la manera de intentar reverdecer laureles de dos equipos que sólo se enfrentaron una vez, en 1960 en unas semifinales de Copa de Europa que ganaron los alemanes 12-4 en el acumulado, antes de caer en la final contra el Real Madrid.



Los germanos llegan con la moral por las nubes tras ser el verdugo del Barcelona en cuartos de final cuando el club azulgrana parecía haberse convertido en favorito.



El Eintracht no pasó del empate 1-1 en su campo, pero en la vuelta ganó 2-3 en un Camp Nou.



Una sensación que querrán repetir en Sevilla, donde se espera que acudan unos 50.000 aficionados.



La prensa inglesa también afirma que hasta 100.000 aficionados escoceses estarían deseando aterrizar en Sevilla, donde se ultima un fuerte dispositivo de seguridad.



La ciudad no quiere que se repitan los incidentes de la ida de octavos de final cuando hinchas del Eintracht y del West Ham inglés coincidieron en la capital andaluza, antes de sus partidos contra Betis y Sevilla.



Borré sí, Morelos no

"La final va a ser increíble, Fráncfort y Rangers han peleado duro para estar aquí y tenemos que disfrutarlo", dijo el delantero colombiano del Eintracht, Rafael Santos Borré.



El cafetero, autor del segundo tanto de su equipo en el Camp Nou, también marcó el gol en la vuelta de semifinales en Fráncfort frente al West Ham, que certificaba el pase a la final del torneo (2-1, 1-0).



El delantero colombiano será una de las bazas ofensivas de los germanos, que están pendientes de la posible vuelta del delantero danés Jesper Lindstrom, que sufrió una lesión muscular en la semifinal contra el West Ham.



Los alemanes no podrán descuidarse, sin embargo, ante un Rangers que es el equipo más goleador de la Europa League (32 dianas, dos más que su rival).



Sin embargo, en Sevilla no podrá contar con su máximo goleador, el colombiano Alfredo Morelos, baja desde abril pasado, y también es duda el atacante jamaicano Kemar Roofe por problemas en la rodilla.





Colombianos que han ganado el torneo

Son varios los futbolistas colombianos que han ganado la Europa League, considerado el segundo torneo más importante del Viejo Continente a nivel de clubes, después de la Liga de Campeones.

Faustino Asprilla la conquistó dos veces con el Parma, cuando era la Copa Uefa. Freddy Guarín, James Rodríguez y Radamel Falcao García, con el Porto de Portugal, la alcanzaron en la edición del 2010-2011.

Falcao repitió con el Atlético de Madrid en el 2011-2012, lo mismo que Amaranto Perea, con el equipo colchonero, en dos ocasiones.

Carlos Baca también alcanzó la gloria con el Sevilla en el 2013-2014.

Hoy, Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos, uno de los dos así este último no pueda jugar, podrá ser campeón de la Europa League.