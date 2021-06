¡Bomba! Real Madrid anunció la salida del defensor y capitán Sergio Ramos

Daniel Molina Durango

El Real Madrid anunció este miércoles la salida de su capitán Sergio Ramos, que finaliza contrato el 30 de junio y que no había renovado con el conjunto merengue.



El jueves "tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", afirmó el Real Madrid en un breve comunicado.



Tras el acto, Sergio Ramos comparecerá ante los medios en una rueda de prensa telemática, precisa el comunicado de apenas dos párrafos.



El anuncio pone fin a las especulaciones en torno al futuro de Sergio Ramos, que saldrá del Real Madrid dieciséis años después de su llegada en el verano de 2005.

Según la prensa española, club y capitán merengue no han logrado ponerse de acuerdo después que la entidad le ofreciera un año más de contrato con un 10% de rebaja salarial debido al covid-19, mientras que el jugador pedía dos temporadas.



Este anuncio llega en momentos en los que el central no atraviesa un buen momento, ya que diversos problemas físicos le han impedido jugar mucho en este 2021, por lo que el seleccionador Luis Enrique Martínez no le incluyó en la lista de la Roja para disputar la Eurocopa.