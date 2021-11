¡Bom jogo!: el respeto y el buen juego, la clave para que Colombia le gane a Brasil (Análisis)

Las cifras de Brasil atemorizan a cualquiera: de 11 partidos jugados, el líder de la eliminatoria suramericana ha ganado 10, no tiene derrotas y suma un empate, el que alcanzó ante Colombia (0-0) el pasado 10 de octubre en Barranquilla.



Ha convertido 26 goles y solo ha permitido 4. En su último encuentro en casa, el 14 de octubre, barrió a una de las grandes como Uruguay, con un inapelable 4-1.



Esos números y antecedentes permiten preguntar: ¿Cómo debe jugarle Colombia a Brasil para no ser otra víctima más? O ¿de qué manera hay que pararse para hacer lo que hasta el momento nadie ha hecho: ganarle a Brasil en esta eliminatoria?



El País consultó a técnicos y exjugadores, y todos coinciden en que debe haber un respeto, pero también un buen juego —Bom jogo para los brasileños—, siendo esas las fórmulas ideales para sorprender el jueves en el Arena de Sao Paulo.



"Presionarlos":

No hay que desconocer lo que es Brasil, pero viendo el partido que se le hizo en Barranquilla, se podría ir con una propuesta valiente, presionarlos arriba. Cuando un equipo sale con balón dominado, como es el caso de Brasil, cuando se encuentra con un rival que les presione la salida, se complican. Si les dejamos manejar el balón, vamos a sufrir. Hay que tener delanteros rápidos y hombres agresivos en todas las líneas para pelearles el control del balón y tratar de neutralizarlos en el mediocampo, que es allí donde se arman ofensivamente.

Diego Corredor, técnico.

​

“Ser cautelosos”:

Hay que ser cautelosos, pero también hay que tener jerarquía y tratar de llevar el partido a que sea mano a mano. El equipo debe saber cuándo atacar y cómo defenderse. Yo pondría en el mediocampo a Wílmar Barrios y a Gustavo Cuéllar; después ubicaría a James, que con la Selección lo da todo. Y arriba contamos con jugadores rápidos, que están en buen momento como Cuadrado, Díaz, Borja, Falcao y Duván. Colombia allá ha hecho buenos partidos y considero que cuando a Brasil se le muestra mucho respeto, pasa por encima del que sea, como le pasó a Uruguay.

Arnulfo Valentierra, exjugador.



“No tenemos que inventar nada”:

Contra Brasil se puede perder. Si se empata o se gana, sería buenísimo. Sin embargo, hay que jugar con cautela, emplear el estilo nuestro, no jugar mano a mano. El estilo de Rueda prioriza el arco en cero, falta es que la metan los de arriba porque oportunidades hemos tenido. Hay que jugar como lo hicimos contra ellos en la Copa América, que fue un gran partido, y como les jugamos recientemente en Barranquilla. No tenemos que inventar nada, donde nos pongamos de alegrones, nos hacen cuatro. Yo creería que Rueda va a poner un doble pivote arriba y cerca James o Borré. No se debe cambiar nada porque si las cosas han venido saliendo, hay que seguir así.

Carlos Antonio Vélez, periodista.



“Si se pierde, no pasa nada, es Brasil”:

“Cuando nosotros jugábamos ante Brasil, el técnico no nos tenía que decir nada. Ante Brasil y Argentina son los partidos que uno quiere jugar. Colombia no se debe esconder allá porque cuando se juega al empate, se termina perdiendo. El equipo debe hacer un juego inteligente, tiene jugadores para atacar a Brasil, pero también debe cuidarse porque ellos cuentan con hombres muy decisivos y eso lo han demostrado en esta eliminatoria. Yo pondría a Cuadrado por dentro, cerca de James, a Luis Díaz por la izquierda y al número 9, que podrían ser Borja, Falcao o Duván. Si perdemos, no pasa nada, es Brasil, el favorito. Pero si ganamos, logramos renombre”.

Luis Carlos Perea, exjugador.



“Tener cuidado”:

Brasil siempre será respetado porque tiene jugadores muy técnicos. Hay que tomar precauciones, tener cuidado en defensa, hacer un buen juego, tampoco mano a mano. Pero tenemos jugadores para hacerles daño. Además, ellos no son agresivos, juegan y dejan jugar. Colombia debe recuperar la pelota rápido y atacarlo por las bandas. Ya lo demostramos en la Copa América. En el mediocampo podríamos jugar con dos de marca, James suelto, dos extremos (Cuadrado y Díaz) y un 9. Si tenemos precauciones y los atacamos, los podemos complicar.

Gonzalo Martínez, exjugador.



“Bien planteado”:

A Brasil hay que jugarle con mucho tacto. El profesor Rueda ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Hoy tiene jugadores con buen pie, muy habilidosos. Tenemos que quitarnos el cuento que a Brasil no se le puede ganar. Yo espero un partido bien planteado y que en la cancha haya alianzas entre defensas, volantes y delanteros para hacerle daño a Brasil. Mi formación sería con Ospina, Cuadrado, Dávinson, Tesillo, Yairo Moreno o Mojica, Barrios, Lerma, Cantillo, James, Díaz y Borja. James puede jugar en China o en la B, pero con la Selección es otra cosa.

Martín Arzuaga, exjugador.