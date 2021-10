'Bolillo' en Centroamérica: Hernán Darío Gómez fue nombrado nuevo DT de Honduras

El colombiano Hernán el "Bolillo" Gómez fue nombrado director técnico de la selección de Honduras para el resto del octagonal de Concacaf clasificatorio al Mundial Catar-2021, anunció la noche del viernes la federación de fútbol local.



La Fenafuth "le da la bienvenida al nuevo D.T de la selección nacional de Honduras. Desde Colombia (llega) el tres veces mundialista, Hernán Darío Gómez". Honduras y su afición le extienden la bienvenida", escribió la federación en su cuenta de Twitter, junto a la foto del colombiano.



El pasado miércoles la federación terminó "la relación" con el uruguayo Fabián Coito, tras la caída de la "H" al último lugar del octagonal con 3 puntos luego de perder 0-2 de local ante Jamaica.



La tabla la encabeza México con 14 puntos, Estados Unidos 11. Canadá 10, Panamá 8, Costa Rica 6, Jamaica y El Salvador 5.



Tres equipos clasificarán directo por Concacaf al Mundial y el cuarto tendrá derecho a un repechaje, ante un país por decidirse.



El presidente de la federación, Jorge Salomón, dijo que Gómez, de 65 años, "es un técnico de mucha experiencia", que ha clasificado a tres selecciones a mundiales, incluyendo a Panamá en el último.



"La federación no piensa bajarse los brazos, estamos más vivos que nunca (...) no nos vamos dar por vencidos" y "él viene la próxima semana", aseguró, en el programa "Fútbol a fondo", de Canal 3 de la televisión local.



La prensa da por virtualmente eliminada a Honduras, después de los resultados de las primeras seis fechas del octagonal.



"Soy una persona que conoce Centroamérica (...) siempre me pareció que Honduras es un equipo fuerte (...) es una linda oportunidad para volver a un Mundial", afirmó Gómez al mismo programa televisivo.



"Hay un torneo de clasificación que termina en marzo. Desafortunadamente, por cosas del fútbol, Honduras no está en buena posición, está en una posición difícil", agregó.



El entrenador aseguró que van "a luchar por estar en Catar. Si no se puede hay otras opciones para ampliar el trabajo de cara a 2026" en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá, subrayó.