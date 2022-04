Boca suma primera victoria en la Copa Libertadores luego de vencer a Always Ready

El argentino Boca Juniors se impuso por 2-0 (parcial 1-0) al boliviano Always Ready, en un partido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 jugado este martes en el estadio La Bombonera en Buenos Aires.



El delantero Darío Benedetto (24 y 90+5) anotó los goles para la victoria de los 'xeneizes', que se recuperaron de un mal comienzo en la Copa.



Always Ready, en tanto, jugó gran parte del encuentro con diez jugadores por la expulsión de Rodrigo Ramallo (44), que vio la tarjeta roja directa por una falta antideportiva.



La segunda fecha del Grupo E se completará con el duelo entre el brasileño Corinthians y el colombiano Deportivo Cali.



En la tercera jornada, Boca visitará el 26 de abril a Corinthians, y dos días después Always Ready recibirá a Deportivo Cali.