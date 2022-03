Boca Juniors ganó el clásico contra River de la mano del colombiano Sebastián Villa

Boca le ganó por 1-0 (parcial 0-0) a River, como visitante, en el superclásico del fútbol argentino jugado este domingo en el estadio Monumental, en el encuentro destacado de la séptima fecha de la Copa de la Liga de primera división.



El colombiano Sebastián Villa (53) anotó el gol para la victoria de Boca, luego de aprovechar un error de la defensa de River.



Con este resultado, Boca se sube al primer puesto de la Zona 2 de la Copa de la Liga, mientras que River quedó tercero en la Zona 1.



Enredo

El comienzo fue parejo, porque en los primeros minutos Boca intentó discutirle la posesión a River, y por un buen tramo le cerró los caminos, y trató de avanzar con las subidas del colombiano Fabra y la conducción del joven Aarón Molinas.



Pero, con espacios, River demostraba que podía ser muy incisivo, y a los 6 minutos tuvo su primera ocasión en un centro que tomó mal parada a la zaga 'xeneize', pero Julián Álvarez se llevó por delante el balón de frente al arco y no pudo darle dirección.



El encuentro se hizo cortado, con bastante fricción y roces –hubo 23 infracciones en la primera mitad-, pero River demostraba que podía ser mucho más punzante, y sobre los 24 fue Esequiel Barco el que tuvo su chance con un remate frontal y rasante, pero al que le faltó potencia.



A partir de entonces, fue el local el que inclinó la balanza y comenzó a ganarle la tenencia de la pelota a Boca, y sobre la media hora tuvo la situación más clara, en una excelente acción individual del estelar Julián Álvarez, que se abrió paso de izquierda hacia el centro, y superó a dos defensores, pero el arquero Agustín Rossi le ganó el duelo mano a mano.



Más consistente en su juego, River terminó dominando con holgura la primera parte, pero sin poder trasladar esa superioridad a la cuenta, ante un Boca que se cargó de infracciones y no efectuó siquiera un remate al arco en los primeros 45 minutos.



Error y a cobrar

Para la segunda parte, Sebastián Battaglia, el DT de Boca, dispuso los ingresos de Figal por el peruano Luis Advíncula, de discreta tarea y amonestado, y de Luis Vázquez por Benedetto, que apenas si tocó el balón, y el joven Vázquez generó la primera situación para la visita, en una corrida por la derecha que obligó a la intervención del arquero Armani.



Con un poco más de aire, Boca se encontró el primer gol de la noche en un error no forzado de la defensa 'millonaria', porque González Pirez intentó dejarle el balón a Armani, y el colombiano Villa aprovechó para capturar el balón, eludir al arquero y enmudecer a miles de hinchas en el Monumental.



A partir de ese momento, River se volcó en la búsqueda del empate, pero no pudo contra la figura de Rossi, que se hizo inmensa a medida que pasaban los minutos y las situaciones.



El arquero de Boca se lució para ganarle otro mano a mano a Álvarez, desvió con lo justo un tiro libre frontal de Quintero que buscaba su rincón izquierdo, y muy cerca del final, se arrojó hacia atrás para desviar con la punta de los dedos un cabezazo de Palavecino que se le metía por encima.



River, además, tuvo un derechazo de Enzo Fernández que dio en la parte alta del travesaño, mientras que Boca desperdició la chance de aumentar en una gran jugada de Ramírez, que salvó Armani y el paraguayo Oscar Romero falló el remate con el arco vacío.



Boca, que había mejorado su imagen en el último encuentro, se dio un gusto grande en el Monumental ante su rival eterno, fue eficaz y ganó en alivio y confianza para lo que viene, mientras que River sufrió una caída inesperada que no lo complica demasiado, más allá del mal sabor que siempre deja una derrota ante el adversario más encarnizado.



Ficha técnica:



River Plate: Franco Armani - Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Milton Casco (Elías Gómez, 71) - Enzo Pérez (Tomás Pochettino, 81) - Santiago Simón (Juan Fernando Quintero, 60), Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz (Agustín Palavecino, 71) y Esequiel Barco (Braian Romero, 60) - Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Boca Juniors: Agustín Rossi - Luis Advíncula (Nicolás Figal, 46), Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra - Guillermo "Pol" Fernández - Cristian Medina (Jorman Campuzano, 79), Juan Ramírez, Aaron Molinas (Oscar Molina, 58) y Sebastián Villa - Darío Benedetto (Luis Vázquez, 46). DT: Sebastián Battaglia.



Estadio: Monumental



Árbitro: Darío Herrera