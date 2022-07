Bélgica, último equipo clasificado a cuartos de final de la Eurocopa Femenina

Gracias a su victoria por 1-0 frente a Italia y al empate de Islandia frente a Francia (1-1), Bélgica se convirtió este lunes en la última selección clasificada para los cuartos de final de la Eurocopa femenina de fútbol.



Con su gol al comienzo de la segunda parte (49), la centrocampista Tine de Caigny se convirtió en la heroína de su equipo, clasificado por primera vez en su historia para unos cuartos de final de la Eurocopa, en los que se enfrentará a Suecia, vigente subcampeón olímpico, el viernes en Wigan.



"Es una noche histórica para el fútbol femenino belga. Llevo once años con esta selección y es fantástico clasificarse para los cuartos", se felicitó el seleccionador Ives Serneels.



Goleada por Francia en la primera jornada (5-1), se esperaba más de una Italia que estaba obligada a ganar y esperar a que no lo hiciese Islandia para clasificarse para los cuartos.



Pero las italianas esperaron a estar por debajo en el marcador para decidirse a ir a por el gol, pero ya era demasiado tarde como para esperar darle la vuelta a la situación.



Las belgas, que en su única Eurocopa disputada hasta ahora (en 2017) quedaron eliminadas en la fase de grupos, defendieron con calma para asegurarse el triunfo que validaba su billete a los cruces.



En el otro partido de la llave, Francia, que tras la segunda jornada ya se había asegurado su clasificación y además como primera del grupo D, empató contra Islandia, que buscaba la clasificación a cuartos.



Las 'Bleues' se adelantaron en el marcador nada más empezar el partido por medio de Melvine Malard (minuto 1), que dedicó el tanto a su compañera Marie-Antoinette Katoto, una de las estrellas del equipo francés, que se perderá lo que resta del torneo tras lesionarse de gravedad en la rodilla contra Bélgica.



Cuando las islandesas empataron en el descuento del partido, con un tanto de penal de Dagny Brynjarsdottir (90+12), ya no les quedaba tiempo para buscar una victoria que les hubiese dado la clasificación.



"Hubiésemos preferido ganar el partido, y tuvimos ocasiones para hacerlo, pero el VAR no estuvo de nuestro lado", lamentó la seleccionadora francesa Corinne Diacre.

- Empate sin premio para Islandia -

El VAR fue un buen aliado para las islandesas, ya que gracias al videoarbitraje el árbitro anuló dos goles marcados por las francesas en la segunda parte y concedió el penal que supuso el empate final.



"Nos faltó eficacia en la primera parte. En la segunda estuvimos mucho mejor", añadió la seleccionadora gala.



Con la clasificación en el bolsillo, Diacre aprovechó la ocasión para colocar como titulares a jugadoras que no lo son habitualmente, como Selma Bacha (21 años) y Sandy Baltimore (22) y colocó a Malard como '9' en el lugar de Katoto.



El grupo acabó con Francia como primera con 7 puntos, seguida por Bélgica con 4, Islandia con 3 y cierra Italia con un punto.



En cuartos, Francia se enfrentará a Holanda, vigente campeona continental, el próximo sábado.



Los cruces debutarán el miércoles con el Inglaterra-España y se completarán con el Alemania-Austria del jueves.