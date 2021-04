Bayern tropieza en una jornada de la Bundesliga donde Jhon Córdoba festeja gol con Hertha

Juan Carlos Pamo

El Bayern de Múnich no pudo pasar del empate 1-1 en casa ante el Unión Berlín, este sábado en la 28ª jornada de la Bundesliga, por lo que vio reducida a cinco puntos su ventaja sobre el RB Leipzig (2º), que goleó 4-1 como visitante al Werder Bremen.



Hace una semana, el Bayern venció al Leipzig y se escapó con un margen de siete puntos, que ahora se ve ligeramente reducido, lo que devuelve algo de emoción al campeonato, pese a que los bávaros siguen con una buena ventaja a seis jornadas para el final del torneo.



El joven Jamal Musiala (18 años), que recientemente se estrenó como internacional alemán en categoría absoluta, abrió el marcador para el Bayern en el minuto 68, con un remate en el área rodeado de rivales, a pase de Thomas Müller.



Pero el equipo muniqués no pudo mantener su ventaja hasta el final y el danés Marcus Ingvarsten igualó para el Unión Berlín (7º) en el 86, aprovechando un pase de la muerte de Robert Andrich.



El entrenador del Bayern, Hansi Flick, había incluido seis cambios en su once inicial respecto al del equipo titular del partido perdido el miércoles como local por 3 a 2 ante el París Saint-Germain en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.



Este partido ante el Unión Berlín llegaba en un momento incómodo para el campeón de Alemania, justo tras esa dolorosa derrota y en vísperas de la visita del martes a Francia, donde intentará remontar la eliminatoria para poder aspirar a revalidar su título europeo.



El Bayern, igual que ante el PSG, echó de menos a su atacante polaco Robert Lewandowski, de baja por la lesión que sufrió recientemente en la concentración de su selección para los partidos de la ventana internacional de marzo.



El RB Leipzig aprovechó el tropiezo del Bayern y lo hizo con autoridad, con un 4 a 1 en Bremen ante el decimotercer clasificado.



El español Dani Olmo (minuto 23) y un doblete del noruego Alexander Sorloth (32, 41) encarrilaron el partido en la primera mitad.



El Werder acortó en el 61 con un penal transformado por el kosovar Milot Rashica, pero en el 63 firmó el cuarto y definitivo el austríaco Marcel Sabitzer.

Eintracht acaricia el podio

El Leipzig consiguió además abrir un margen de seis puntos sobre el tercer clasificado, el Wolfsburgo, que fue derrotado 4-3 en su visita al Eintracht Fráncfort, cuarto de la tabla y que se aproxima así a apenas un punto de su rival de esta tarde.



El serbio Luka Jovic, cedido por el Real Madrid al Eintracht, fue el autor de uno de los tantos del Eintracht.



El Eintracht se refuerza en la zona de Liga de Campeones y tiene provisionalmente diez puntos sobre el Borussia Dortmund (5º), que visita al Stuttgart (9º) en el último partido del sábado, y que el Bayer Leverkusen (6º) , que juega en el estadio del Hoffenheim (12º) el lunes en el cierre de esta 28ª jornada.

Córdoba volvió a festejar

Por su parte, el Borussia Mönchengladbach (8º), uno de los representantes alemanes este curso en la Champions, se complica el acceso a las competiciones europeas de la próxima temporada al empatar 2-2 en su visita al Hertha de Berlín (14º), que sigue muy amenazado por la cercanía de los puestos de descenso.



Los dos tantos del Hertha fueron conseguidos por jugadores sudamericanos, el argentino Santiago Ascacíbar (23) y el colombiano Jhon Córdoba (49), pero el equipo de la capital no pudo ganar por las dos dianas logradas durante la primera mitad por el francés Alassane Plea (27) y Lars Stindl (38 de penal) para el 'Gladbach'.