Bayern Múnich no baja la guardia y goleó al Augsburgo por la Bundesliga de Alemania

El Bayern de Múnich venció 5-3 en el derbi bávaro ante el Augsburgo, este sábado en la 24ª jornada de la Bundesliga, con lo que se aseguró continuar como líder de la clasificación en su particular pulso contra el Borussia Dortmund por el título.



Los dos grandes del fútbol alemán habían llegado a esta jornada igualados a 49 puntos, con el Bayern por delante por una amplia mejor diferencia de goles. Ahora los muniqueses se distancian provisionalmente con tres puntos más que el Borussia Dortmund, que ha ganado sus ocho últimos partidos ligueros y que en el último turno del sábado visita al colista Schalke 04.



El Augsburgo llegó a adelantarse en el inicio del partido con un gol de Mërgim Berisha (2), pero fue un simple espejismo y el Bayern remontó luego sin grandes dificultades, poniéndose con 4 a 1 a favor antes del descanso por un tanto del portugués Joao Cancelo (minuto 15), un doblete de Benjamin Pavard (19, 35) y un gol de Leroy Sané (45), que había sido además el autor de la asistencia en el tanto de Cancelo.



En la segunda mitad, Berisha volvió a marcar, en el 60 de penal, pero no hubo conato de remontada y el canadiense Alphonso Davies (74), a pase de Cancelo, firmó el quinto del Bayern. En el descuento final, ya con todo decidido, el francés Irvin Cardona (90+3) firmó el tercero de los visitantes, para el definitivo 5-3 en el Allianz Arena.



"El inicio del partido fue desafortunado, pero hemos tenido una buena reacción. Cada uno de sus tres goles son goles que no debimos haber recibido. Eso nos enfada porque siempre queremos terminar con nuestro arco a cero", declaró el mediocampista ofensivo del Bayern Jamal Musiala al término del partido.



El entrenador Julian Nagelsmann también alabó la "importante reacción" de su equipo tras el gol inicial del Augsburgo pero lamentó que sus pupilos "levantaran el pie (del acelerador) en el final" del partido.



El Leipzig, en el podio



Pavard, que marcó primero de volea y luego con un tijera acrobática igualmente espectacular, se convirtió así en el inesperado protagonista goleador del Bayern, donde no jugó el atacante camerunés Eric Maxim Choupo-Moting por un pequeño dolor en la espalda.



La semana ha sido por lo tanto perfecta para el Bayern, que el miércoles había conseguido clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones al eliminar al campeón de Francia, el París Saint-Germain, en octavos.



El Bayern se cobró además una pequeña revancha respecto al Augsburgo, que le había derrotado 1-0 en la primera vuelta, el pasado septiembre. Ese revés es uno de los dos sufridos por el equipo de Nagelsmann en lo que va de Bundesliga.



En el resto de partidos del sábado destacó la victoria del RB Leipzig (ahora 3º) por 3-0 sobre el Borussia Mönchengladbach (10º), con tantos en la segunda mitad de Timo Werner (57), el sueco Emil Forsberg (71 de penal) y el croata Josko Gvardiol (80).



El Leipzig se sube provisionalmente al podio, con un punto más que el Unión Berlín (4º), que el domingo visita al Wolfsburgo (8º).



Eintracht Fráncfort (6º) y Maguncia (7º), dos equipos que luchan por los puestos europeos, no pasaron de sendos empates 1-1 ante formaciones de la zona baja, Stuttgart (16º) y Hertha de Berlín (15º), respectivamente.