Barcelona venció por la mínima al colista Huesca en la Liga de España

Alejandro Cabra Hernandez

El Barcelona ganó 1-0 en el campo del colista Huesca, este domingo en la 17ª jornada liguera, mientras el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Alavés, gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 90, y se mantuvo líder.



Un remate de Frenkie de Jong a pase de Lionel Messi (27) dio una victoria de oro a los azulgrana, situados a diez puntos del líder rojiblanco.

El Barça se reactivó este domingo con la vuelta de Leo Messi, superados los problemas en un tobillo, para agrandar más su leyenda al jugar su partido número 500 en Liga.



El rosarino fue, junto al joven Pedri, el catalizador del juego de su equipo, aunque sin lograr encontrar las mallas contrarias en un partido, que el Barça dominó de principio a fin ahogando al Huesca con su presión.



"En general, quitando los últimos veinte minutos, estuvimos bien en nuestro juego, hemos creado bastante peligro, que no es fácil contra un equipo que cierra atrás. Hemos hecho un gran gol y tuvimos dos o tres ocasiones más para distanciarnos", dijo el entrenador del Barça, el holandés Ronald Koeman, tras el partido.



El equipo azulgrana llegaba con peligro por la izquierda con las entradas de Ousmane Dembélé y Jordi Alba, pero se topó con la buena actuación del meta Álvaro Fernández, que atajó disparos peligrosos de Pedri a bocajarro (7) o de Messi (41, 68).

Messi asistente

Fernández, en cambio, no pudo hacer nada contra el remate a bocajarro de Frenkie de Jong, aprovechando un pase medido de Messi (27), que volvió a jugar tras su entrevista navideña en la que aseguró que no tomará ninguna decisión sobre su eventual salida del Barça hasta final de temporada.



El Huesca trató de reaccionar en los últimos 20 minutos del encuentro, pero no pudo con la presión defensiva del Barcelona, que siguió acosando la portería contraria hasta el final, aunque el marcador no se volvería a mover.



Mientras el Huesca sigue hundido en el fondo de la tabla, el Barça avanza hasta la 5ª posición a diez puntos del Atlético de Madrid, que ganó 2-1 al Alavés.