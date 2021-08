Barcelona ilusiona sin Messi y Atlético de Madrid inicia la defensa del título ganando

El primer partido oficial del FC Barcelona sin Leo Messi se saldó con triunfo ante la Real Sociedad (4-2), con el danés Martin Braithwaite reivindicándose con doblete y asistencia, este domingo en el inicio liguero del conjunto azulgrana.



Justo antes, el Atlético de Madrid había ganado al Celta de Vigo (2-1) con dos tantos del argentino Ángel Correa, gran protagonista del sufrido triunfo del conjunto rojiblanco.



También terminó sufriendo el FC Barcelona, después de que la Real Sociedad anotara dos goles en el tramo final de un encuentro donde los jugadores del técnico holandés Ronald Koeman llegaron a dominar por tres dianas de diferencia.



Con la hinchada de vuelta a las gradas del Camp Nou, hubo ovación para Leo Messi, se coreó el nombre del argentino y se vieron muchas camisetas con el '10', pero el espectáculo estaba en la cancha, con dos de los nuevos fichajes en el once inicial.



Los nuevos fichajes, Memphis Depay y Eric García debutaron desde el inicio, mientras que Emerson tuvo que esperar al segundo tiempo para jugar sus primeros minutos en partido oficial como azulgrana.



El atacante neerlandés Depay dejó destellos de calidad, entre ellos un centro medido al área que Gerard Piqué (19) aprovechó para cabecear a la red el 1-0.



Después llegó el turno de Martin Braithwaite (45+2, 59), que hizo su primera diana de la noche cabeceando a la red un centro del neerlandés Frenkie De Jong cuando el encuentro estaba a punto de irse al descanso.



Tras la reanudación, el atacante danés repitió festejo al cazar una pelota dentro del área que terminó llevando a la red.



Con los goles no terminó el show del '12', porque también se vistió de asistente en el añadido (90+1) luego de servir el pase que aprovechó Sergi Roberto para hacer el definitivo 4-2.



Justo antes, la Real Sociedad había amenazado con una remontada, pasando del 3-0 al 3-2 en solo tres minutos, con goles de Lobete (82) y del medallista de plata olímpico Mikel Oyarzabal (85).



Con este triunfo, el FC Barcelona suma los mismos tres puntos que Real Madrid, Valencia y un Atlético de Madrid que empezó defendiendo su condición de vigente campeón en la cancha del Celta de Vigo (2-1), donde el argentino Ángel Correa fue el gran protagonista luego de firmar los dos tantos 'colchoneros'.



El primero de los dos tantos del '10' llegó en el ecuador de la primera mitad (23), con un disparo potente desde la frontal tras una buena combinación con el volante francés Thomas Lemar.



El 1-0 a favor de los rojiblancos se mantuvo en el luminoso hasta casi la hora de partido (59), cuando Iago Aspas aprovechó un penal, por mano de Marcos Llorente que el colegiado indicó tras revisión en el VAR, para marcar el empate engañando al arquero esloveno Jan Oblak con su lanzamiento.



No tardó en reaccionar el Atlético de Madrid, esta vez con Ángel Correa (64) finalizando un contragolpe con un disparo cruzado para completar su doblete.



En el añadido, una entrada del capitán celtiña Hugo Mallo sobre Luis Suárez desató una tangana que terminó con el defensor gallego y Mario Hermoso, por parte del Atlético de Madrid, expulsados.

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España:



- Viernes:

Valencia - Getafe 1 - 0



- Sábado:

Cádiz - Levante 1 - 1

Mallorca - Betis 1 - 1

Osasuna - Espanyol 0 - 0

Alavés - Real Madrid 1 - 4

- Domingo:

Celta - Atlético de Madrid 1 - 2

Barcelona - Real Sociedad 4 - 2

- Lunes:

Villarreal - Granada

Elche - Athletic