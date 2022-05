Barcelona ganó frente al Celta de Vigo y se apodera de la segunda posición de La Liga

El Barcelona se impuso 3-1 en su campo al Celta este martes, con doblete de Aubameyang, en el inicio de la 36ª jornada de Liga para seguir defendiendo su segundo puesto en la clasificación del campeonato.



El Barça se adelantó con los goles de Memphis Depay (30) y Pierre-Emerick Aubameyang (41, 48), pero Iago Aspas maquilló el resultado (50) en un partido, en el que los gallegos no se jugaban nada.



Con el puesto de Champions ya asegurado, los azulgranas tratan de amarrar la segunda plaza que permite jugar también la Supercopa de España la próxima temporada.



Los azulgranas impusieron su pegada en un partido en el que empezaron sufrieron ante un Celta, que les disputó la posesión del balón, pero que acabó con diez por la expulsión de Jeison Murillo (58).



Los celestes tuvieron la iniciativa durante prácticamente toda la primera parte, pero no pudieron transformar sus ocasiones.



El Barça, en cambio, en su primera llegada encontró el gol con un disparó a bocajarro de Memphis tras recibir un pase desde la derecha de Ousmane Dembélé (30).



El francés acabó siendo un auténtico dolor de cabeza para los defensores del Celta.



El brasileño Thiago Galhardo tuvo el 1-1 en un disparo en el corazón del área tras recibir un pase filtrado, pero Marc-André Ter Stegen sacó una mano providencial (36).



- Aubameyang amplía la cuenta -

El Celta seguía atacando en busca del empate, pero un mal despeje de Néstor Aráujo en el área fue aprovechado por Aubameyang para hacer el 2-0 a la media vuelta (41).



El tanto fue un mazazo para el equipo de Eduardo Coudet, que veía escaparse el partido tras haber empezado mejor que su rival.



El Barça salió más intenso tras el descanso y en apenas tres minutos, una nueva llegada por el costado de Dembélé acabó con un centro rematado por Aubameyang a las redes de la portería celeste (48).



El gol fue respondido por Iago Aspas que aprovechó un error entre Ter Stegen y Ronald Araujo para hacer el 3-1 (50).



El delantero del Celta anotó su 18º gol para seguir como el segundo mejor artillero del campeonato español.



El tanto le sirvió al Celta para creer en sus posibilidades hasta que llegó la expulsión de Murillo por una falta sobre Memphis (58).



El colombiano apenas duró doce minutos sobre el terreno de juego tras haber saltado al campo en el descanso por el lesionado Kevin Vázquez.



El Barça aprovechó su superioridad numérica para hacer retroceder al Celta, que tenía más problemas para salir a la presión.



El Barça acabó bombardeando la portería contraria, pero el marcador ya no se movería en un partido que sufrió un choque cuando hubo que evacuar a Ronald Araujo en ambulancia tras sufrir una conmoción en un golpe con su compañero Gavi al intentar cabecear un balón.



En los otros partidos del día, el Granada ganó 1-0 en su campo al Athletic de Bilbao dando otro paso para alejarse de la zona de descenso.



El equipo andaluz, que marcaba la salvación al inicio de esta fecha, superó gracias al gol de Alex Collado (35) al Cádiz poniéndose a cinco puntos del descenso.



El Betis ganó 3-0 en el campo del Valencia (10º) con los goles de Willian José (58), Sergio Canales (87) y Borja Iglesias (89).



Los andaluces se quedan a tres de la zona Champions que marca el Atlético de Madrid y esperan ahora un tropiezo de los rojiblancos el miércoles ante el Elche para seguir manteniendo sus opciones de llegar a la Liga de Campeones.