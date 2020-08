Barcelona espera a Messi el lunes en su sede deportiva, para el reinicio de los entrenamientos

Francisco Henao

Para evitar problemas legales con el Barcelona, sabiendo que hay un contrato vigente, Lionel Messi decidió que el lunes se presentará en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para el reinicio de los entrenamientos del elenco culé.



Pero primero, el astro argentino deberá comparecer el domingo para los test que certifiquen que no tiene Covid-19, y así poder reanudar trabajos de campo.



Será el primer entrenamiento de Ronald Koeman como técnico azulgrana, pero sabe que no podrá contar con su máxima estrella debido a que el martes Messi anunció su marcha del equipo catalán.

Sin embargo el Barcelona no se da por vencido y como lo dijo su secretario técnico, Ramón Planes, la intención es buscar un acuerdo entre las partes para que Messi continúe como capitán azulgrana.