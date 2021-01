Alejandro Cabra Hernandez

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda se mostró sorprendido de que varios medios de comunicación anunciaran este primero de enero que ya era el técnico de la Selección Colombia.



En diálogo con El Colombiano, el estratega vallecaucano manifestó que no hay nada oficial y que no sabe por qué el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad manifestó que ya estaba confirmado.



“Muchos amigos me han llamado a felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la Selección”, indicó sorprendido después de preguntarle al respecto.



“La Federación colombiana aún no confirma nada y no sé porque algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”, agregó.



El directivo chileno, por su parte, comentó a la prensa del país austral que "ya se establecieron las situaciones con los agentes correspondientes y los abogados y únicamente falta finiquitar un par de detalles".



Según medios chilenos, para concretar su salida, Rueda debe pagar una indemnización de aproximadamente 500 mil dólares a la Federación chilena, menos de la cuarta parte de lo estipulado originalmente en la cláusula de rescisión de su contrato de trabajo, donde la cifra ascendía sobre los 2 millones de la divisa estadounidense.



Mientras que el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún indicó que por ahora se encuentra recuperándose del covid y no hay ninguna comunicación oficial desde la Federación sobre el tema.



Varios técnicos y exjugadores se mostraron a favor del regreso del estratega a la dirección técnica de la Selección, y manifestaron que se debe dar lo antes posible. La mayoría coincide en que es el hombre idóneo para asumir el cargo.



El excapitán del seleccionado, Carlos el 'Pibe' Valderrama, dijo que Rueda es un entrenador muy capaz y al que le gusta trabajar.



“Lo que ha logrado no tiene discusión y es el más indicado para llevarnos al Mundial de Catar, hay que confirmarlo rápido porque la competencia no espera”.



Con él coincidió el técnico del Medellín y también exseleccionador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez. “Reinaldo es un hombre mundialista y ha sido impotante para el fútbol colombiano, si llega a ser el técnico hay que apoyarlo”.