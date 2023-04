Atlético Nacional debutó con triunfo en la Copa Libertadores: Le remontó a Patronato

El colombiano Atlético Nacional venció este jueves como visitante por 2-1 (parcial 0-1) al argentino Patronato de Paraná, debutante absoluto en la Copa Libertadores, en un partido por la primera fecha del Grupo H.



Mateo Levato (2) anotó el gol del conjunto argentino y en la segunda mitad Dorlan Pabón (76, de penal, y 79) revirtió el resultado para el conjunto de Medellín, en un cotejo que se disputó en el estadio de Colón, en Santa Fe (30 km al sudeste de Paraná).



El conjunto colombiano llegaba como favorito a este duelo inaugural del Grupo H, con la visita a un Patronato que se presentaba por primera vez en competencias internacionales convertido en el 24º equipo argentino que participa en la Copa Libertadores.



El rojinegro de Paraná (provincia de Entre Rios, centro-este) se había clasificado para el torneo continental como campeón de la Copa Argentina, pero en la misma temporada descendió a segunda división por tener uno de los promedios de las tres últimas temporadas más bajos del campeonato de la máxima categoría.



Además, no llegaba bien Patronato a este debut, ya que está 14º en la tabla de la segunda división, con apenas un par de triunfos en ocho jornadas, y tras ser goleado por Boca en la final por la Supercopa Argentina.



Gran comienzo, pero...



Empujado por unos miles de simpatizantes en la cancha de Colón, el ‘Patrón’ de Paraná empezó de manera inmejorable su excursión internacional, con un gol en su primera llegada al área visitante, que llegó tras un centro desde la derecha que Levato cabeceó de emboquillada, por encima del sorprendido Castillo.



La desventaja casi desde el vestuario fue un impacto inesperado para el campeón del Torneo Apertura-2022 de Colombia, que lució algo desacomodado en el arranque, y aunque luego tuvo un control abrumador del balón, ese dominio no se traducía en más llegadas sobre el área local.



Por el contrario, con apenas un 25 por ciento de posesión, Patronato, con un planteo 5-4-1, tenía un campo vasto para jugar de contraataque, y las corridas de Juan Cruz Esquivel por el carril izquierdo se convirtieron en un dolor de cabeza constante para la zaga ‘cafetera’, a lo que se sumaba la potencia de Levato para batallar contra los centrales de la visita.



Despertó el verdolaga



Para la segunda mitad, el brasileño Autuori, entrenador de Atlético Nacional, dispuso los ingresos de Yerso Candelo y Edier Ocampo para darle más juego a un equipo muy cansino y predecible, y por un rato se vio una versión algo más ambiciosa, que tuvo su mejor oportunidad en un remate de Dorlan Pabón que salió pegado al vertical derecho.



Pero Patronato se mantenía firme en la defensa, y aguantaba los embates de un Verde tenaz en su objetivo, pero escaso de ideas.



Autuori volvió a buscar soluciones en el banco, y encontró al fin respuestas en los pies de Juan Torres, que entró por el intrascendente Jader, y Jefferson Duque, y pocos minutos después llegó la oportunidad de la igualada, en un penal por mano de un defensor que Pabón mandó al fondo del arco con un remate furibundo.



Todo aquello que no le había salido bien al visitante durante 75 minutos cambió en una ráfaga, porque enseguida llegó el 2-1 para la visita, en una combinación que dejó a Duque en el área, el delantero remató y el arquero Budiño tapó, pero el rebote cayó a los pies de Pabón, que impactó como venía para sacudir de nuevo la red rojinegra.



No le sobró mucho a Atlético Nacional, que volvió a festejar en la Copa Libertadores después de dos años, y bastante debió esforzarse para superar a un Patronato limitado, que opuso resistencia mientras pudo, aunque la lógica, terminó por imponerse en el arranque del Grupo H.