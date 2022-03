¡Atención: Partido de vuelta de Copa Suramericana entre América y el DIM no tendrá hinchas del visitante

La Secretaría de Deporte y Recreación de Cali confirmó este miércoles que el compromiso de vuelta de la primera fase de la Copa Suramericana entre América de Cali y el DIM, el miércoles 16 de marzo (7:30 p.m.) no se autorizó el ingreso de la hinchada del cuadro antioqueño, con el fin de evitar desmanes en el escenario sanfernandino.



Carlos Diago, titular de la cartera Distrital, señaló que “desde la Comisión Local de Fútbol, en trabajo articulado entre cada uno de los integrantes decidimos que no se va a permitir el ingreso de la hinchada visitante (del Medellín), se sabe que ha habido acontecimientos de esta barra, con la afición del Deportivo Cali, el otro equipo de la ciudad, por eso tenemos que minimizar esos riesgos en un evento de talla internacional como la Copa Suramericana en el Estadio Pascual Guerrero”.



Diago añadió que “venimos reuniéndonos para tomar decisiones, es muy importante preservar el orden, con el objetivo de que esos espacios deportivos sean para la convivencia y sobre todo para la familia”.



Finalmente, el funcionario invitó a un buen comportamiento en las graderías: “A la afición del del América como a la de Cali les decimos que se debe vivir el fútbol en paz, demostrar que hemos sido siempre una ciudad cívica y no puede ser que el Pascual Guerrero esté entre los escenarios más sancionados en diferentes tribunas, en últimas el que se ve afectado es el equipo y al mismo tiempo la hinchada”.