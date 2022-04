Así serán los grandes duelos de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022

Con Catar-Ecuador, el sorteo del Mundial-2022 determinó un partido de apertura inédito, dando inicio a una fase de grupos que contará con varios duelos atractivos como España-Alemania, Argentina-México, Bélgica-Croacia o Estados Unidos-Irán, ese último por su relevancia geopolítica.

. España-Alemania, el plato fuerte

Dos gigantes de Europa frente a frente. Alemania, con cuatro Mundiales y tres Eurocopas en su palmarés, se mide a una España que tiene en su historia un título mundial y tres europeos. Ambos serán los favoritos del grupo E, que completa Japón y el ganador de una de las repescas pendientes (Costa Rica o Nueva Zelanda).



Españoles y alemanes se han visto ya las caras en cuatro ocasiones en Mundiales, con dos victorias alemanas (fase de grupos de 1966 y segunda fase de grupos de 1982), un empate (fase de grupos de 1994) y un triunfo español (semifinales de 2010).



Más recientemente, España arrolló a Alemania 6-0 en un duelo en 2020 en la Liga de Naciones de la UEFA, una afrenta que Manuel Neuer, Thomas Müller y compañía intentarán vengar en el emirato.



En el grupo F, el duelo entre Bélgica y Croacia se presenta también como uno de los más interesantes de la primera fase. La 'Generación de Oro' belga sigue persiguiendo un gran título internacional y Croacia afrontará Catar-2022 en calidad de vigente subcampeona mundial.

. Irán-EEUU, un duelo geopolítico (otra vez)

Será un 'remake' de lo vivido en el Mundial de Francia-1998. En la tercera jornada del grupo F, Irán y Estados Unidos, dos países cuyas relaciones diplomáticas se rompieron desde 1980, se enfrentaron entonces en Lyon, con presencia en la tribuna de Madeleine Albright, entonces secretaria de Estado estadounidense y recientemente fallecida.



Los iraníes se impusieron entonces 2-1, pero lo ocurrido antes del partido quedó en la memoria y en la historia: los dos equipos se reunieron para una fotografía conjunta antes del encuentro y los jugadores iraníes regalaron flores blancas a los estadounidenses.



Casi 25 años después, las dos selecciones volverán a enfrentarse en un Mundial de fútbol, dentro del grupo B de Catar-2022.



En ese mismo grupo, Estados Unidos vivirá otro partido atractivo, con Inglaterra.



En 1950, Estados Unidos sorprendió a los ingleses (1-0) en Belo Horizonte, con un equipo compuesto en su mayor parte por jugadores 'amateur'.

. Argentina-México, con la huella de Martino

Argentina y México se enfrentarán en el grupo C y ambos tienen un denominador común: Gerardo Martino.



El actual seleccionador de México, ex de la Albiceleste, se enfrentará a su país natal y también a uno de sus expupilos más ilustres, Lionel Messi, al que tuvo también a sus órdenes en el FC Barcelona.



Será un día especial para Messi, que tendrá también un duelo muy interesante en ese grupo C, contra el polaco Robert Lewandowski, otro de los atacantes estrella del fútbol europeo.



Messi consiguió a finales del pasado año su séptimo Balón de Oro, dejando sin premio a Lewandowski.



Pero el astro polaco es una máquina de marcar, como atestiguan sus datos con el Bayern Múnich y también con Polonia (75 dianas en 129 partidos como internacional). Sin embargo, Lewandowski no pudo ayudar a Polonia a superar su grupo del Mundial y el país no lo consigue desde 1986.

. Brasil-Camerún, un duelo verdiamarillo

"Camerún es el Brasil de África", declaró en 2019 el gran atacante de los 'Leones Indomables', Samuel Eto'o.



Ahora es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol y esperará con impaciencia ese duelo del grupo G entre dos equipos con camisetas amarillas y verdes.



Camerún se clasificó con apuros en un 'playoff' tenso contra Argelia y buscará la sorpresa ante el Brasil de Neymar, como ya consiguió en 1990, cuando logró derrotar por sorpresa a la Argentina de Diego Maradona en Italia.



Brasil se medirá en el grupo también a dos equipos europeos, Suiza y Serbia, que en las eliminatorias mundialistas lideraron sus grupos, enviando a Italia y Portugal a la repesca. La Azzurra quedó allí eliminada y fuera de Catar-2022.

. Uruguay-Ghana, de nuevo con Luis Suárez

Un reencuentro por todo lo grande. Ghana y Uruguay vuelven a cruzar sus caminos en un Mundial y es inevitable que ambos se acuerden de lo ocurrido en Sudáfrica en 2010.



Luis Suárez lo tendrá seguramente muy presente. Fue expulsado en la parte final de la prórroga cuando evitó voluntariamente con la mano un gol que hubiera dado la victoria al equipo africano.



La acción fue castigada con un penal, que Asamoah Gyan envió al larguero.



El pulso se decidió en la tanda de penales y allí Uruguay ganó 4-2, evitando que Ghana se convirtiera en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales del Mundial.



"Está claro, ha llegado la hora de la revancha", declaró a la BBC el presidente de la Federación Ghanesa, Kurt Orkaku.



Luis Suárez continúa en la 'Celeste' y espera no ser expulsado en ese nuevo partido ante Ghana, programado para la tercera jornada de un grupo H que completan el Portugal de Cristiano Ronaldo y Corea del Sur.